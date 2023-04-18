Где россияне готовятся к очередному "жесту доброй воли"

Российские захватчики готовятся к очередному "жесту доброй воли", обустраивая оборонительные рубежи, минируя все побережье на левом берегу Херсонской области. Оккупанты даже уже запаслись гражданской одеждой и упаковали имущество, все, что ранее удалось украсть на юге. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Глава пресс-центра отметила, Силы обороны наблюдают у оккупантов активную оборонную деятельность на левом берегу.

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"Они действительно заняты инженерным обустройством рубежей — и первого, и второго, и третьего, и пытаются минировать участки, которые могут быть для них десантно-опасными", — рассказала Наталья Гуменюк.

Как добавила Гуменюк, почти все побережье пытаются укрыть заминированными площадями.

"Это как уже говорят херсонцы на правом берегу народная примета — они точно готовятся к очередному жесту. Потому что они упаковали мародеренное имущество, поотправляли, запаслись гражданской одеждой и сейчас проводят такие действия, это однозначно свидетельствует о том, что они готовятся", — подчеркнула Наталья Гуменюк.

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