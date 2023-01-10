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Где начало конца Путинской агрессии в Украине, - назвал ветеран российско-украинской войны

Если бы Силы обороны Украины пошли в наступление и освободили оккупированный Крым, это стало бы для РФ полным фиаско, поскольку для Путина это сакральное место

10 января 2023, 23:33
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Автор:

Моесеенко Валентина

О самом ярком крахе Путина и рашистах вообще в войне против суверенной Украины в интервью ТСН рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Где начало конца Путинской агрессии в Украине, - назвал ветеран российско-украинской войны

Контрнаступление ВСУ, которое для России станет концом

"Об этом говорил и Буданов, и Данилов, и Залужный, что мы в этом году ожидаем контрнаступление. Говорят о разных сроках и направлениях. Слава Богу, что никому об этом неизвестно. Если бы мы об этом знали, пришлось бы менять планы, — сказал военный.- Но было бы неплохо — перерезать сушу от Российской Федерации в Крым, чтобы враги не могли переправлять туда свои грузы.Армия России тогда бы оказалась в оперативном окружении, потому что только с моря они могли бы что-то поставлять".

По убеждению Гетьмана, освобождение временно оккупированного Крыма существенно повлияло на ход войны. Ибо тогда, скорее всего, внутри РФ началось бы недовольство, ведь полуостров для них это нечто сакральное.

"А потому это означало бы конец России", – резюмирует ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

К слову, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Крым будут увольнять комбинированным путем: военным и дипломатическим. Военные эксперты отмечают, что если отрезать Крым от материковой России, то там можно устроить котел.

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