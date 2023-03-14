logo

BTC/USD

24758.16

ETH/USD

1709.79

LTC/USD

83.93

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Где и как разрабатывается план контрнаступления ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Где и как разрабатывается план контрнаступления ВСУ

Несмотря на то, что Запад все еще опасается давать Украине разное вооружение, контрнаступательная стратегия разрабатывается

сегодня, 22:22
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Коллективное Запад все еще имеет политические споры по поводу войны в Украине, не позволяя ей бить по военным аэродромам РФ американским вооружением. В то же время, западные партнеры помогают Украине разрабатывать план контрнаступления. Об этом в Телеэфире сказал политолог и публицист Андрей Пионтковский, пишут "Комментарии".

Где и как разрабатывается план контрнаступления ВСУ

Кто помогает Украине разработать стратегию и тактику

Он отметил, что достаточно долго на Западе боялись провоцировать российского президента Владимира Путина, оказывая помощь Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Остатки такого подхода еще сохраняются, к сожалению, в западном менталитете. Все эти промедления и колебания с предоставлением Украине оружия всегда раздаются голоса: "А давайте все-таки не будем провоцировать Путина, а что если он чем-нибудь ответит и т.д.", — сказал Пионтковский.

По его словам, сейчас снимается табу с поставок ATACMS и самолетов-истребителей, этот вопрос решается.

The New York Times поделилась сенсационной информацией, что в январе-феврале в штаб-квартире Сухопутной армии Соединенных Штатов в Германии проводились штабные игры украинских и американских военачальников. В заключительном этапе принимали участие первые лица: глава Объединенного комитета, начальник штаба Марк Милли и генерал Валерий Залужный. Не секрет, что это была разработка весенней наступательной операции Украины", – считает политолог.

"Комментарии" также писали о том, что ситуация с боеприпасами, необходимыми Украине для противостояния российской оккупационной армии, будет нормализована, потому что их производство активно развивается.

Как сообщал портал "Комментарии", с начала 1991 года до завершения 2021 года Украина покупала за рубежом мало основных видов вооружений. А уже в 2022 году вышла на третью позицию в мире. Все это благодаря военной помощи, оказываемой США и другими западными странами.

Читайте на портале "Комментарии" — в Генштабе и ОП интригуют заявлениями о контрнаступлении ВСУ: где и когда оно может быть.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!