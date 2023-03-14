Где и как разрабатывается план контрнаступления ВСУ

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Моесеенко Валентина
Коллективное Запад все еще имеет политические споры по поводу войны в Украине, не позволяя ей бить по военным аэродромам РФ американским вооружением. В то же время, западные партнеры помогают Украине разрабатывать план контрнаступления. Об этом в Телеэфире сказал политолог и публицист Андрей Пионтковский, пишут "Комментарии".
Кто помогает Украине разработать стратегию и тактику
Он отметил, что достаточно долго на Западе боялись провоцировать российского президента Владимира Путина, оказывая помощь Украине.
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По его словам, сейчас снимается табу с поставок ATACMS и самолетов-истребителей, этот вопрос решается.
"Комментарии" также писали о том, что ситуация с боеприпасами, необходимыми Украине для противостояния российской оккупационной армии, будет нормализована, потому что их производство активно развивается.
Как сообщал портал "Комментарии", с начала 1991 года до завершения 2021 года Украина покупала за рубежом мало основных видов вооружений. А уже в 2022 году вышла на третью позицию в мире. Все это благодаря военной помощи, оказываемой США и другими западными странами.
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