Террористы всех стран посетят в российском Санкт-Петербурге так называемый международный экономический форум, который пройдет 5-8 июня.

«Талибан» планирует сотрудничать с оккупированным Крымом. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, на этом мероприятии дипломатического влияния РФ, призванного интегрировать агентуру Кремля в единое целое и прорвать экономическую изоляцию, запланирована встреча гауляйтеров временно оккупированного Крыма с боевиками "Талибана".

Сообщается, что в рамках мероприятия ожидается подписание меморандума о сотрудничестве, в частности, участие крымских прокладок для поставки украинской аграрной продукции к захваченному боевиками Афганистану. Также в оккупированном Крыму ожидают "туристов" и "инвестиции" из этой страны.

Таким образом, заключает Центр сопротивления, вместо успешного развития полуострова, россияне продолжают маргинализировать его и делать военной базой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый опрос, проведенный Международным комитетом спасения (IRC), развеял опасения о том, что поддержка украинских беженцев в западных странах ослабевает. Напротив, большинство жителей Европы и США по-прежнему выступают за предоставление украинцам долгосрочной помощи и возможностей для интеграции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что основные усилия российских захватчиков будут сосредоточены на восточном фланге российско-украинского фронта. Ситуация на севере Харьковщины остается напряженной. Сейчас, говорит он, захватчики взяли оперативную паузу после того, как понесли серьезные потери во время первого этапа своей наступательной кампании на севере Харьковщины. В настоящее время российские оккупанты осуществляют передислокацию сил и средств, в том числе с территории Курской области на территорию Белгородской области.