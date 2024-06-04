logo

BTC/USD

70960.26

ETH/USD

3821.57

LTC/USD

83.32

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Гауляйтеры Крыма планируют сотрудничать с "Талибаном": о чем договариваются террористы
commentss НОВОСТИ Все новости

Гауляйтеры Крыма планируют сотрудничать с "Талибаном": о чем договариваются террористы

Оккупанты полуострова планируют поставлять агропродукцию в Афганистан

сегодня, 21:26
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Террористы всех стран посетят в российском Санкт-Петербурге так называемый международный экономический форум, который пройдет 5-8 июня.

Гауляйтеры Крыма планируют сотрудничать с "Талибаном": о чем договариваются террористы

«Талибан» планирует сотрудничать с оккупированным Крымом. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, на этом мероприятии дипломатического влияния РФ, призванного интегрировать агентуру Кремля в единое целое и прорвать экономическую изоляцию, запланирована встреча гауляйтеров временно оккупированного Крыма с боевиками "Талибана".

Сообщается, что в рамках мероприятия ожидается подписание меморандума о сотрудничестве, в частности, участие крымских прокладок для поставки украинской аграрной продукции к захваченному боевиками Афганистану. Также в оккупированном Крыму ожидают "туристов" и "инвестиции" из этой страны.

Таким образом, заключает Центр сопротивления, вместо успешного развития полуострова, россияне продолжают маргинализировать его и делать военной базой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый опрос, проведенный Международным комитетом спасения (IRC), развеял опасения о том, что поддержка украинских беженцев в западных странах ослабевает. Напротив, большинство жителей Европы и США по-прежнему выступают за предоставление украинцам долгосрочной помощи и возможностей для интеграции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что основные усилия российских захватчиков будут сосредоточены на восточном фланге российско-украинского фронта. Ситуация на севере Харьковщины остается напряженной. Сейчас, говорит он, захватчики взяли оперативную паузу после того, как понесли серьезные потери во время первого этапа своей наступательной кампании на севере Харьковщины. В настоящее время российские оккупанты осуществляют передислокацию сил и средств, в том числе с территории Курской области на территорию Белгородской области.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/u-krymu-spodivayutsya-nalagodyty-spivpratsyu-z-talibanom/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости