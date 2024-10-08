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Французские Mirage 2000 против истребителей F-16: эксперт ВСУ сравнил западные самолеты

Какая разница между истребителем Mirage 2000 и F-16.

сегодня, 15:40
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Автор:
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Slava Kot

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил, что Украина получит Mirage 2000 в первой половине 2025 года. Таким образом, французские истребители присоединятся к арсеналу F-16, которые уже есть в распоряжении Украины. Майор запаса ВСУ и военный аналитик Алексей Гетьман сравнил возможности самолетов Mirage 2000 и F-16. По его словам, эти два типа боевых самолетов имеют существенные отличия, которые влияют на их применение на поле боя.

Французские Mirage 2000 против истребителей F-16: эксперт ВСУ сравнил западные самолеты

Истребитель Mirage 2000. Фото из открытых источников

Алексей Гетьман в эфире Радио NV подчеркнул, что французский самолет Mirage 2000 – это истребитель, созданный для воздушных боев, тогда как истребители F-16 – более универсальные самолеты.

"F-16 – это летающая платформа, которая может быть оснащена и может использоваться как штурмовой самолет и как фронтовой бомбардировщик. То есть, F-16 многофункциональны. Mirage – это исключительно истребитель. Это неплохой самолет. Он уже много лет используется в конфликтах, где Франция участвовала", — сообщил Гетьман.

Однако, несмотря на возможности этих самолетов, Гетьман отметил проблему количества западного оружия, которое получает Украина. Кроме того, по словам майора запаса ВСУ, вопрос также не только в количестве оружия, но и в разрешениях на его использование, в том числе удары истребителями по территории России.

"Это очень неплохо, что нам помогают партнеры, но помощь должна быть гораздо больше. Чего они хотят дождаться? Что у нас не будет вооружения, не будет разрешения уничтожать вражеские склады и базы, то нам крайне тяжело будет держать оборону и противодействовать российской армии" , – сказал Гетман.

По словам эксперта, если Украина не получит больше военной помощи, включая самолеты, ситуация на фронте может стать критической. Он добавил, что Россия усиливает мобилизацию, используя тактику "мясных штурмов", и в таких условиях украинской армии будет тяжело удерживать оборону без должной поддержки партнеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский пилот Karaya объяснил, почему Украине нужны только истребители F-16.

Также "Комментарии" писали о том, почему у украинских пилотов возникли проблемы с F-16.



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