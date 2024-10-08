Французские Mirage 2000 против истребителей F-16: эксперт ВСУ сравнил западные самолеты

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Slava Kot
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил, что Украина получит Mirage 2000 в первой половине 2025 года. Таким образом, французские истребители присоединятся к арсеналу F-16, которые уже есть в распоряжении Украины. Майор запаса ВСУ и военный аналитик Алексей Гетьман сравнил возможности самолетов Mirage 2000 и F-16. По его словам, эти два типа боевых самолетов имеют существенные отличия, которые влияют на их применение на поле боя.
Истребитель Mirage 2000. Фото из открытых источников
Алексей Гетьман в эфире Радио NV подчеркнул, что французский самолет Mirage 2000 – это истребитель, созданный для воздушных боев, тогда как истребители F-16 – более универсальные самолеты.
Однако, несмотря на возможности этих самолетов, Гетьман отметил проблему количества западного оружия, которое получает Украина. Кроме того, по словам майора запаса ВСУ, вопрос также не только в количестве оружия, но и в разрешениях на его использование, в том числе удары истребителями по территории России.
По словам эксперта, если Украина не получит больше военной помощи, включая самолеты, ситуация на фронте может стать критической. Он добавил, что Россия усиливает мобилизацию, используя тактику "мясных штурмов", и в таких условиях украинской армии будет тяжело удерживать оборону без должной поддержки партнеров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский пилот Karaya объяснил, почему Украине нужны только истребители F-16.
Также "Комментарии" писали о том, почему у украинских пилотов возникли проблемы с F-16.
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