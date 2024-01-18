Франция объявила о приятном сюрпризе для Украины: какая помощь поступит из Парижа

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине отправят десятки дальнобойных бомб. Впоследствии министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил эту информацию, добавив, что Украина получит еще больше боеприпасов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Le Parisien.

Бомбы AASM Hammer на истребителе. Фото из открытых источников

Французский министр Лекорню сообщил, что начиная с января Украина будет получать 50 высокоточных дальнобойных бомб AASM Hammer ежемесячно. Таким образом, в 2024 году Франция передаст по меньшей мере 600 единиц этого вооружения.

По словам Себастьяна Лекорню, эти бомбы уже адаптированы, для использования на украинских самолетах, в частности на "МиГ" и "Су".

Также министр добавил, что с февраля Франция увеличит количество артиллерийских снарядов, которые отправляет в Украину до трех тысяч ежемесячно по сравнению с двумя, что поступали ранее. Кроме того, Франция объявила, что изготовит для ВСУ 78 артиллерийских установок Caesar

"В то время как западная военная помощь иссякает, Франция внедряет у себя режим военной экономики", — сказал Лекорню.

AASM Hammer – это дальнобойная бомба, запускаемая из самолетов и оборудованная комплектом крыльев, позволяющая увеличить дальность полета. Таким образом, авиабомба может попадать в цели на расстоянии более 70 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, могут ли пилоты F-16 из других стран воевать на стороне Украины.

Также "Комментарии" писали о бойцах ВСУ, которые вблизи Авдеевки удачно использовали БМП Bradley и смогли уничтожить российский танк T-90. Соответствующая запись попала в сеть, на которой видно, как украинские силы сделали решето из российского танка.