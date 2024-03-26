Франция может прямо воевать с Россией: СМИ назвали все варианты, которые на столе у Макрона

Как сообщает портал "Комментарии", французский телеканал "LCI" опубликовал возможные сценарии отправки французских солдат в Украину. Все варианты активно обсуждаются Парижем.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Первый вариант заключается в том, что Франция строит в Украине военные заводы, привлекая своих инженеров. Второй вариант: Франция разминирует территории и готовит бойцов ВСУ прямо в Украине.

Третий вариант: Франция защищает Одессу, устанавливая, прежде всего, ПВО. Если их военные собьют российские цели, Париж может вступить в эту войну. Четвертое: Франция разворачивает свои войска, чтобы создать защитную зону и лишить украинцев некоторых задач. Пятый вариант: Франция борется вместе с ВСУ против российских оккупантов в окопах, что влечет за собой Третью мировую войну.

Читайте на портале "Комментарии" — директор внешней разведки РФ Сергей Нарышкин уверяет, что Франция якобы реально готовит свой военный контингент для отправки в Украину. В Минобороны Франции отметили, что если это решение официально будет принято, французских военных, вероятно, разместят вдоль Днепра (на правом берегу) и у украинско-белорусской границы. Начальник штаба Армии Франции генерал Пьер Шиль подчеркнул, что армия этой страны готовится к тяжелым боям, чтобы обеспечить безопасность не только своим гражданам, но и союзникам. В свою очередь, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил, что британские войска могут отправиться в Украину, чтобы противостоять России. Эксперты проанализировали подобные заявления специально для портала "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле передумали: поддерживают отправку войск Франции в Украину.



