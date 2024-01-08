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Финансовые ограничения для уклонистов от мобилизации: объяснение НБУ

В Нацбанке ответили на предложение запретить уклонистам распоряжаться собственными средствами.

сегодня, 14:40
Автор:
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Slava Kot
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Заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова отреагировала на возможные ограничения для уклонистов, которые могут применить в новом законопроекте по мобилизации в Украине. Представительница НБУ высказалась против "финансовых репрессий" по уклонению.

Финансовые ограничения для уклонистов от мобилизации: объяснение НБУ

НБУ против финансовых ограничений для уклонистов. Фото из открытых источников

В новом законопроекте об изменениях к мобилизации, который рассматривается в Верховной Раде, было отмечено, что одним из пунктов наказания для уклонистов будет "ограничение прав распоряжаться средствами и другими ценностями" и "отказ в подписании кредитных договоров".

"Не думаю, что нам стоит прибегать к таким финансовым репрессиям. Должны быть привлечены другие механизмы. Я не военная, но я думаю, что те базы данных, которые имеют наши военные, те планы мобилизации – все это можно достичь цивилизованным способом", — объяснила Екатерина Рожкова отношение НБУ к идее финансовых ограничений для уклонистов в эфире телеканала "Мы — Украина".

Рожкова отметила, что сегодня существуют другие механизмы, как можно найти уклонистов.

"Человека можно за номером телефона отследить, и для этого необязательно смотреть карточку и где происходили трансакции. Я хочу верить, что до этого не дойдет", — указывает замглавы НБУ.

По ее словам, информация о клиентах в банках может раскрываться только в отдельных случаях, чаще всего из-за решения суда или по запросу определенных правоохранительных органов, однако и такие решения имеют ограничения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-командир "Айдара" рассказал, стоит ли мобилизовать в ряды ВСУ осужденных. Кроме того, ветеран отреагировал на идею мобилизации всех нардепов и чиновников.

Также "Комментарии" писали, что министр внутренних дел Клименко назвал условие для мобилизации правоохранителей.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwIgu36ddLk&ab_channel=%D0%9C%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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