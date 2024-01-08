Финансовые ограничения для уклонистов от мобилизации: объяснение НБУ

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Slava Kot
Заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова отреагировала на возможные ограничения для уклонистов, которые могут применить в новом законопроекте по мобилизации в Украине. Представительница НБУ высказалась против "финансовых репрессий" по уклонению.
НБУ против финансовых ограничений для уклонистов. Фото из открытых источников
В новом законопроекте об изменениях к мобилизации, который рассматривается в Верховной Раде, было отмечено, что одним из пунктов наказания для уклонистов будет "ограничение прав распоряжаться средствами и другими ценностями" и "отказ в подписании кредитных договоров".
Рожкова отметила, что сегодня существуют другие механизмы, как можно найти уклонистов.
По ее словам, информация о клиентах в банках может раскрываться только в отдельных случаях, чаще всего из-за решения суда или по запросу определенных правоохранительных органов, однако и такие решения имеют ограничения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-командир "Айдара" рассказал, стоит ли мобилизовать в ряды ВСУ осужденных. Кроме того, ветеран отреагировал на идею мобилизации всех нардепов и чиновников.
Также "Комментарии" писали, что министр внутренних дел Клименко назвал условие для мобилизации правоохранителей.
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