Фейковая эпидемия: как российская пропаганда придумала туберкулез у пограничников

Вражеские Telegram-каналы распространяют новость о якобы вспышке туберкулеза среди украинских пограничников в 15-м мобильном отряде "Стальной границы" и пограничной комендатуре быстрого реагирования "Шквал". По словам российских пропагандистов, источником заболевания стали бывшие заключенные, которые якобы были привлечены к службе в оборонных силах Украины.

Украинские пограничники не болеют туберкулезом: раскрыт фейк от российской пропаганды

Центр противодействия дезинформации сообщает, что распространяемая оккупантами новость – очередной фейк, цель которого отвлечь внимание и дестабилизировать ситуацию в рядах украинских защитников.

“На сегодня подразделения Государственной пограничной службы Украины комплектуются бойцами, которые проходят службу по контракту, или по мобилизации. В пограничном ведомстве нет лиц, получивших условно-досрочное увольнение для непосредственного участия в обороне страны”, — говорится в сообщении.

К тому же, случаев заражения военных туберкулезом, о чем пытается разогнать информацию роспропаганда, в этих подразделениях не зафиксировано.





Ранее "Комментарии" писали, что пропагандистские ресурсы РФ снова прибегли к распространению дезинформации, на этот раз обвиняя Вооруженные Силы Украины в разрушении церквей на территории Курской области. Эти заявления, построенные исключительно на утверждениях священников Русской православной церкви (РПЦ), не имеют никаких объективных подтверждений. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Читайте на портале "Комментарии" — Центр противодействия дезинформации (ЦПД) осуществил мониторинг инфопространства по различным манипуляциям, фейкам, ИПСО, которые создает и распространяет российская пропаганда по ситуации в Курской области. Таким образом, россияне пытаются дискредитировать украинских военных.