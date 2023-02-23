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Федоров рассказал о новой схеме оккупантов по выселению украинцев

Людей грозят лишить квартир

сегодня, 16:00
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Автор:

Константин Куликов

Для захвата "бесхозяйственного" жилья на оккупированной территории рашисты используют новую схему. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, передают "Комментарии".

Федоров рассказал о новой схеме оккупантов по выселению украинцев

Окупанти шукають собі житло

По его словам, на данный момент в Мелитополь прибыла новая партия российских мобилизованных, для которых оккупационные власти подыскивают свободное жилье. Для этого они совершают поквартирные обходы в разных районах Мелитополя. От местных жителей при этом оккупанты требуют предъявить оригиналы документов о праве собственности на жилье или нотариально заверенную доверенность. При предъявлении копии мелитопольцам угрожают выселением, сообщает Иван Федоров.


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"Успокаивает одно: заселение "иностранцев" – кратковременно", — пишет городской голова Мелитополя. – Наши силы обороны быстро обеспечат им обратный билет в Россию.

Напомним, что накануне стало известно о попытках окупантов сагитировать жителей сел Мелитопольского района, прилегающих к Молочному лиману, эвакуироваться или искать себе спасение в бомбоубежищах. Отметим, что, по мнению экспертов, Мелитополь может сыграть ключевую роль в случае украинского контрнаступления, поскольку его захват разрежет пополам так называемый российский сухопутный коридор в Крым.

Ранее "Комментарии" сообщали об использовании украинскими военными искусственного интеллекта, благодаря чему они приобрели серьезное преимущество. Отметим, что благодаря соцопросам стало известно, поддерживают ли россияне войну через год после ее начала. Кроме того, в рейтинге сильнейших армий мира Украина поднялась на несколько позиций.



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