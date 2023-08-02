Европейский Союз предостерегает Украину: введены жесткие механизмы

После очередной атаки дронов на Москву Еврокомиссия заявила, что оружие, направленное ЕС Украине, может быть применено только для самообороны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Financial Times.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников

Представитель Еврокомиссии Набила Массрали подчеркнула, что Украина должна использовать предоставленное оружие из Евросоюза исключительно для защиты своей страны.

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"Вооружение, которое получила Украина от государств через Европейский фонд мира, должно применяться только для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины", — сказала Набила Массрали.

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии Европейский Союз "ввел жесткие механизмы", чтобы такое оружие было использовано в целях самообороны.

Такие заявления ЕС появились после очередной атаки неизвестных дронов по Москве. Минобороны РФ утверждает, что во время атаки беспилотников 1 августа несколько дронов были сбиты, однако один попал по бизнес-центру в российской столице.

Советник МВД Антон Геращенко назвал атаку по Москве символ провала российской "спецоперации". Атаки беспилотников на цели в России, в частности, в Москве, являются не только психологической операцией, но и попыткой нарушить материально-техническое обеспечение противника. После каждого такого удара в Кремле усиливается чувство опасности, заставляющее принимать решения, какие объекты защищать в первую очередь.

Напомним, что ЕС выделил более 12 миллиардов евро на финансирование боеприпасов, оружия и другой военной поддержки для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что секретарь СНБО отреагировал на информацию СМИ о плане действий на случай смерти Зеленского.

Также "Комментарии" писали о реакции Украины на обвинения России с атакой на корабли РФ в Черном море.