Европейские страны будут платить украинцам за возвращение домой: какие суммы

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила выплаты украинцам, которые вернуться на родину после окончания войны. Так, глава Комитета ПАСЕ по миграции Алексея Гончаренко рассказал, что украинцы, желающие вернуться домой после окончания боевых действий, смогут рассчитывать на финансовую поддержку.

Страны Европы будут выплачивать деньги украинцам на возвращение домой

По его словам, финансовая помощь будет включена в широкомасштабный доклад, который Комитет готовит в контексте украинской миграционной ситуации.

"Эта норма была добавлена в большой доклад, который мы готовим в миграционном Комитете ПАСЕ по Украине. Это очень важное решение", – отметил Алексей Гончаренко.

Согласно предварительным данным, размеры выплат могут различаться в зависимости от страны.

Некоторые страны уже сейчас разработали подобные инициативы. Например, Швейцария уже предлагает украинцам примерно 500 евро, тогда как Норвегия увеличила размер до 1500 евро.

Напомним, что Германия предоставляет значительную поддержку украинским беженцам, включая выплаты на жизнеобеспечение и жилье. На портале germany4ukraine.de размещена важная информация для украинцев, которые планируют воспользоваться этой помощью.

“Комментарии” также писали, что Ирландия объявила о скором закрытии ряда центров размещения украинских беженцев. По словам премьер-министра Саймона Харриса, почти 70 контрактов с отелями и другими общественными объектами, которые до сих пор использовались для приюта бегущих от войны, не будут продлены.

Чехия в первые годы тратила значительные средства на содержание украинских беженцев, однако теперь украинцы приносят больше выгоды, чем затрат. За первые три месяца 2024 года Чехия смогла заработать на украинских беженцах почти 3 млрд. крон (5,3 млрд. гривен).