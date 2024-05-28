Одна из стран Европы анонсировала закрытие центров размещения для украинских беженцев

Ирландия объявила о скором закрытии ряда центров размещения украинских беженцев. По словам премьер-министра Саймона Харриса, почти 70 контрактов с отелями и другими общественными объектами, которые до сих пор использовались для приюта бегущих от войны, не будут продлены. Это решение вызвано желанием вернуть эти заведения местному сообществу и использовать их по первоначальному назначению.

В стране ЕС закроют десятки центров для украинских беженцев

Изменения в политике размещения: что это значит для беженцев и местных сообществ

В последние месяцы в Ирландии наблюдается снижение числа прибывающих украинских беженцев, что позволило правительству пересмотреть условия их пребывания. С 14 марта этого года новоприбывшим предоставляется жилье на срок не более 90 дней, с последующим переходом к самостоятельному обеспечению жильём. Это резкое изменение с предыдущей политики, предусматривавшей более длительное и финансово поддерживаемое проживание, отражает стремление Ирландии к более устойчивому размещению беженцев и рациональному использованию национальных ресурсов.

Перспективы и вызовы: между поддержкой беженцев и потребностями местного населения

Мера по закрытию центров размещения вызвала оживлённые дискуссии о балансе между необходимостью поддержки беженцев и интересами местных жителей, которые стремятся вернуть использованные объекты своему первоначальному назначению. Премьер-министр Саймон Харрис утверждает, что государство стремится к минимизации социального воздействия, в частности, планируя переезды на летние месяцы, чтобы избежать нарушения учебного процесса школьников.

Напомним, что Чехия в первые годы тратила значительные средства на содержание украинских беженцев, однако теперь украинцы приносят больше выгоды, чем затрат. За первые три месяца 2024 года Чехия смогла заработать на украинских беженцах почти 3 млрд. крон (5,3 млрд. гривен).