logo

BTC/USD

67720.63

ETH/USD

3807.96

LTC/USD

83.47

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Как украинские беженцы могут получить социальные выплаты в Германии
commentss НОВОСТИ Все новости

Как украинские беженцы могут получить социальные выплаты в Германии

Выплаты для трудоспособных беженцев в Германии проводятся через центры занятости

сегодня, 11:25
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

Германия предоставляет значительную поддержку украинским беженцам, включая выплаты на жизнеобеспечение и жилье. На портале germany4ukraine.de размещена важная информация для украинцев, которые планируют воспользоваться этой помощью.

Как украинские беженцы могут получить социальные выплаты в Германии

Какие сейчас выплаты в Германии для украинцев?

Как зарегистрироваться и получить помощь

Для начала получения социальных выплат, украинским беженцам необходимо обратиться в один из пунктов первоначального приема и зарегистрироваться. После регистрации и получения разрешения на проживание, граждане Украины могут претендовать на различные виды государственной поддержки, в зависимости от их возраста и семейного положения.

Виды помощи

Трудоспособные взрослые могут получать гражданскую помощь, предусмотренную для поддержания средств к существованию, в том числе оплату жилья и отопления. Также предоставляются ваучеры на покупку продовольствия, одежды и предметов первой необходимости. Для детей и подростков предусмотрены специальные программы, поддерживающие их образование и участие в общественной жизни.

Как подать заявление на выплаты

Для подачи заявления необходимо заполнить формы, доступные в центрах занятости. Формы представлены на немецком, но имеются инструкции на английском, украинском и русском языках. Заявки можно отправить онлайн, по электронной почте или традиционной почтой.

Суммы выплат

С 1 января 2024 года размеры стандартной помощи составляют: для одиноких лиц — 563 евро, для взрослых в парах — 506 евро, для молодежи 18-24 лет — 451 евро. Семьи с детьми также получают дополнительные надбавки на детей, а также пособия на школьные принадлежности.

Напомним, что Ирландия объявила о скором закрытии ряда центров размещения украинских беженцев. По словам премьер-министра Саймона Харриса, почти 70 контрактов с отелями и другими общественными объектами, которые до сих пор использовались для приюта бегущих от войны, не будут продлены.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0/%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%BF
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости