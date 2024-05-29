Как украинские беженцы могут получить социальные выплаты в Германии

Германия предоставляет значительную поддержку украинским беженцам, включая выплаты на жизнеобеспечение и жилье. На портале germany4ukraine.de размещена важная информация для украинцев, которые планируют воспользоваться этой помощью.

Какие сейчас выплаты в Германии для украинцев?

Как зарегистрироваться и получить помощь

Для начала получения социальных выплат, украинским беженцам необходимо обратиться в один из пунктов первоначального приема и зарегистрироваться. После регистрации и получения разрешения на проживание, граждане Украины могут претендовать на различные виды государственной поддержки, в зависимости от их возраста и семейного положения.

Виды помощи

Трудоспособные взрослые могут получать гражданскую помощь, предусмотренную для поддержания средств к существованию, в том числе оплату жилья и отопления. Также предоставляются ваучеры на покупку продовольствия, одежды и предметов первой необходимости. Для детей и подростков предусмотрены специальные программы, поддерживающие их образование и участие в общественной жизни.

Как подать заявление на выплаты

Для подачи заявления необходимо заполнить формы, доступные в центрах занятости. Формы представлены на немецком, но имеются инструкции на английском, украинском и русском языках. Заявки можно отправить онлайн, по электронной почте или традиционной почтой.

Суммы выплат

С 1 января 2024 года размеры стандартной помощи составляют: для одиноких лиц — 563 евро, для взрослых в парах — 506 евро, для молодежи 18-24 лет — 451 евро. Семьи с детьми также получают дополнительные надбавки на детей, а также пособия на школьные принадлежности.

Напомним, что Ирландия объявила о скором закрытии ряда центров размещения украинских беженцев. По словам премьер-министра Саймона Харриса, почти 70 контрактов с отелями и другими общественными объектами, которые до сих пор использовались для приюта бегущих от войны, не будут продлены.