Евреи мира осудили Путина за его выходку

В ходе своего сегодняшнего спича глава Российской Федерации сослался на своих неназванных друзей-евреев, которые, по его словам, называют Зеленского "не евреем, а позором еврейского народа". На протяжении второй половины дня Владимиру Путину ответили не анонимные, а вполне реальные евреи, которые категорически не согласились с высказанной им оценкой. Об этом сообщают "Комментарии".

Путин и Щаранский, 2000 год

Так, Путину ответил главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

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"Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир гордиться им", — отметил Моше Реувен Асман.



На выпад Путина также ответил выходец из Украины, известный советский диссидент, экс-вице-премьер Израиля, член Наблюдательного совета Мемориального комплекса "Бабий Яр" Натан Щаранский.

"Украинцы могут гордиться своим выбором еврея-президента, который сплачивает и объединяет Украинский народ в тяжелой борьбе против варварской агрессии, — написал на своей странице в Фейсбук Натан Щаранский. - А мы, евреи, можем гордиться, что представитель нашего народа играет такую уникальную историческую роль в мобилизации не только Украинского народа, но и всего Свободного мира на защиту нашего общего будущего".

К голосам осуждения главы РФ добавился и голос Американского еврейского сообщества.

"Попытка очернить еврейского наследие президента Зеленского является отчаянным и позорным шагом, — сказано в заявлении. — Агрессия России против Украины принесла огромные страдания и должна и впредь осуждаться на каждой возможности".

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