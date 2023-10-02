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Этот украинский регион становится самой большой проблемой для РФ: в ГУР сделали заявление

Представитель разведки Андрей Юсов заявил, что демилитаризация России продолжится

сегодня, 14:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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За последнее время аннексированный Крым превратился в большую проблему, а в эти недели Крым – это самое настоящее место ада, в центре которого оказалась оккупанты. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, реагируя на информацию о строительстве оборонительных линий возле Феодосии, а также переброску российского ПВО в Симферополь.

Этот украинский регион становится самой большой проблемой для РФ: в ГУР сделали заявление

Взрывы в Крыму. Фото из открытых источников

Юсов отметил, что украинским разведчикам хорошо известно о действиях противника в Крыму и на других временно оккупированных территориях. 


"Их (россиян – ред.) действия не являются тайной или секретом для Украины. Действительно, в последнее время Крым для них становится самой большой проблемой и уязвимым участком. И последние недели стали настоящим адом для захватчиков в Крыму и они понимают, что дальше ситуация лучше становиться не будет", — высказался представитель ГУР.

Он добавил, что несмотря на постоянные отчеты оккупантов "на верх" о том, что они что-то углубили, улучшили и усилили — "бавовна" в Крыму продолжается.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Буданов рассказал, чем ответит Путин на следующие удары по Крымскому мосту.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PMlmW64xFjg
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