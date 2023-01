Это сильнейший удар по Путину. В действие вступает мощное эмбарго

Почти год правительства и международные корпорации пытались разорвать экономические связи с Россией, санкционное давление все усиливалось на Путина, однако российское топливо продолжало массово поступать в Европу. Теперь это изменится, и эффект может быть сильнее запрета на силу нефть. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Welt .

Из-за новых санкций Путин будет терять более 100 млн евро. Фото из открытых источников

Европа принимает одну из самых жестких санкций в отношении России, с 5 февраля будет запрещен импорт российских нефтепродуктов, включая бензин и дизель. Именно на этом топливе работают миллионы автомобилей, кораблей, поездов и тракторов по всему континенту.

Российская сырая нефть не поставляется в ЕС уже несколько недель, а вместе с другими санкционными мерами против Путина РФ теряет 160 млн евро каждый день, по данным финского аналитического центра Center for Research on Energy and Clean Air. Ожидается, что будущий запрет на российские нефтепродукты: бензин, керосин, мазут и другие снизит доходы России еще на 120 млн евро в день.

"Это новая попытка Запада победить Путина не танками и ракетами, а вмешательством в мировой поток сырья. Россия является самым важным поставщиком дизельного топлива для Европы, поэтому эмбарго может сильно ударить по Путину", — пишет издание.

