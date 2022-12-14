"Это русские города": Пушилин раскрыл планы Путина по оккупации новых населённых пунктов в Украине

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин в своем интервью российскому агентству "РИА Новости" рассказал о желании российских войск захватить новые украинские города. Которые боевик почему-то называет "русскими". Так марионетка Кремля заявил, что должны быть "освобождены" Чернигов, Одесса и другие города. Пушилин не стал называть планируемых сроков оккупации украинской территории. По его словам, в первую очередь Кремль сосредоточен на полном захвате Донецкой области.

Денис Пушилин. Фото: из открытых источников

Так называемый "глава ДНР" подчеркивает, что в первую очередь захватчики сконцентрированы на полной оккупации всей Донецкой области. Однако на этом боевики останавливаться не собираются. При этом они намерены "оправдывать" свое наступление поставками западного оружия Украине.

"На данный момент мы сконцентрированы для освобождения Донецкой народной республики [Донецкой области]. Но с учетом поставляемого вооружения на территорию Украины, с учетом тех действий, которые предпринимают и продолжают предпринимать коллективный Запад в отношении оставшейся части Украины, мы осознаем, что для того, чтобы обеспечить безопасность территории ДНР, ее жителей, нам необходимо будет отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы противник не смог доставать до наших населенных пунктов", — заявил Пушилин.

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