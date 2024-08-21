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Slava Kot
Украина предоставила доступ журналистам в часть Курской области, которая оказалась под контролем украинских войск. Среди них оказался много лет живущий в Украине корреспондент The Kyiv Post Джейсон Джей Смарт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".
Россияне критикуют Путина. Фото из открытых источников
Джейсон Смарт рассказал, что во время пребывания в Курской области их съемочную группу сопровождали украинские военные, однако журналистам было разрешено общаться с местными. Джейсону удалось поговорить с 6-8 людьми в Курской области, которые, по его словам, возмущены, что российское правительство ничего не сделало для их защиты, а Путин просто бросил свой народ.
Американец считает, что это свидетельство того, что недовольство в России растет, а война, начатая Путиным, будет иметь последствия для всех россиян.
Смарт, владеющий украинским языком, проявил искреннее удивление, когда жители Курщины говорили с ними на украинском языке, в то время как украинские военные рядом разговаривали на русском.
Джейсон указал также на важное отличие в действиях украинской и российской армии на чужой территории. По его словам, украинские города, оккупированные Россией, были полностью уничтожены. Суджа же выглядела иной. Были повреждены дома, особенно городская администрация, однако без атак по гражданским.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный рассказал о тотальной разнице между украинцами и россиянами на фоне боев в Курской области.
Также "Комментарии" писали, что Путин приказал освободить Курскую область и установил конечный срок.
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