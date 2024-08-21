"Это просто невероятно": американец рассказал об отношении россиян к Путину на Курщине

Украина предоставила доступ журналистам в часть Курской области, которая оказалась под контролем украинских войск. Среди них оказался много лет живущий в Украине корреспондент The Kyiv Post Джейсон Джей Смарт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".

Россияне критикуют Путина. Фото из открытых источников

Джейсон Смарт рассказал, что во время пребывания в Курской области их съемочную группу сопровождали украинские военные, однако журналистам было разрешено общаться с местными. Джейсону удалось поговорить с 6-8 людьми в Курской области, которые, по его словам, возмущены, что российское правительство ничего не сделало для их защиты, а Путин просто бросил свой народ.

"Они вообще считают войну ошибкой. До такого дошло из-за решения Путина – говорят они. Когда я спросил у одного – думаете Путин забыл о вас, он сказал: "Да, но я не могу сказать, что на самом деле он когда-либо думал о нас. Его не волновало, что с нами произойдет"", — рассказал Смарт.

Американец считает, что это свидетельство того, что недовольство в России растет, а война, начатая Путиным, будет иметь последствия для всех россиян.

Смарт, владеющий украинским языком, проявил искреннее удивление, когда жители Курщины говорили с ними на украинском языке, в то время как украинские военные рядом разговаривали на русском.

"Когда я подходил к людям на улице, они либо отвечали на украинском, либо предлагали перейти на украинский. На самом деле это очень смешно. Но большой иронией для меня было то, что сопровождавшие нас солдаты были русскоязычными. И здесь ситуация когда люди на улицах в России говорят исключительно на украинском, а украинские солдаты на русском – я подумал, что это просто невероятно", — рассказал американец.

Джейсон указал также на важное отличие в действиях украинской и российской армии на чужой территории. По его словам, украинские города, оккупированные Россией, были полностью уничтожены. Суджа же выглядела иной. Были повреждены дома, особенно городская администрация, однако без атак по гражданским.

"Но большинство зданий кроме, возможно, разбитых окон выглядели хорошо. Я не заметил ни одного уничтоженного гражданского дома. Не видел признаков того, что гражданских атаковали", — подчеркнул Джейсон Смарт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный рассказал о тотальной разнице между украинцами и россиянами на фоне боев в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что Путин приказал освободить Курскую область и установил конечный срок.