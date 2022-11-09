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«Это постановочное шоу» - Наталья Гуменюк о выходе россиян из Херсона

Заявление командования РФ вероятно является частью информационно-психологической операции по созданию ошибочного впечатления о истинных намерениях.

сегодня, 21:31
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Автор:

Slava Kot

9 ноября информационные каналы разразились многими сообщениями о возможном выходе российской армии из Херсона. Такие действия россиян украинское военное командование оценивает как возможность скрыть настоящие действия, запланированные армией РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Общественное.

«Это постановочное шоу» - Наталья Гуменюк о выходе россиян из Херсона

Наталья Гуменюк о выходе российской армии с Херсона. Фото: с открытых источников

Руководитель пресс-центра Сил Обороны Юга Наталья Гуменюк говорит о высокой вероятности, что "жест доброй воли" от россиян может быть хитрым планом.

"Силы обороны не исключают провокаций от российских оккупантов и создания ошибочного впечатления об их истинных намерениях", — сообщила руководитель пресс-центра Сил ОП.

Российские военные таким образом заполняют инфопространство своими сообщениями для оправдания ухода, провалом для армии РФ. Поэтому Наталья Гуменюк отмечает, что военные действия ВСУ нуждаются в информационной тишине на юге Украины.

Также украинские военные сообщали, что оккупанты создали несколько рубежей обороны под Херсоном, а регулярные войска до сих пор находятся в Херсоне и могут быть активно вовлечены в боевые действия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал со ссылкой на Генштаб ВСУ, что россияне планируют устроить провокации на юге Украины и снять на видео якобы привлечение местного населения к обороне города. Российские военные переодеваются в одежду украинских жителей и планируют заявлять, что якобы украинская армия стреляет по мирному населению.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что оккупанты вывозят из Херсона животных в Крым. Директор зоопарка обещает, что когда активные действия завершатся, то животных вернут в Украину.



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Источник: https://suspilne.media/313378-u-nas-trivae-vijskova-operacia-aka-potrebue-rezimu-informacijnoi-tisi-gumenuk/
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