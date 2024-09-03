Это очень удивит россиян: Украина получила особую версию "истребителей F-16"

Чешская компания Inflatech продемонстрировала надувные макеты истребителей F-16, в частности, с маркировкой ВВС Украины. Эти макеты появились через несколько недель после того, как подтвердилась информация о первых настоящих истребителях F-16 на территории Украины.



Истребитель F-16. Фото из открытых источников

Во время оборонной выставки DALO в Дании чешская компания Inflatech, специализирующаяся на надувных макетах, показала надувной истребитель F-16 в натуральную величину с логотипом ВВС Украины. Надувная копия F-16 окрашена в серый цвет, имеет прозрачную кабину, центральный "топливный бак" и "вооружение" на краях крыльев.

Надувной макет F-16 на выставке DALO

Официально неизвестно, использует ли Украина надувные макеты F-16, однако ресурс The War Zone указывает на возможную закупку США для Украины этих приманок F-16.

Украина активно использует в войне другие надувные макеты военной техники. В частности, сообщалось, что Inflatech создала для Украины копии реактивной артиллерийской системы HIMARS, танков Abrams и другой военной техники.

Россияне часто хвастались в соцсетях якобы уничтожением украинской техники, особенно западных образцов, хотя на самом деле во многих случаях это могли быть приманки. Благодаря этому россияне могут тратить ценные ракеты, такие как Искандер, на уничтожение муляжей F-16 и моделей другой военной техники.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, для чего Украине на войне нужна надувная военная техника.



Также "Комментарии" писали о том, что Украина потеряла первого пилота, который проходил обучение на истребителях F-16. В США прокомментировали последствия.