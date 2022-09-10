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"Это ловушка": в правительстве рассказали, в какие призывы врага к украинцам нельзя верить

Враг готовится к так называемым референдумам и пытается создать видимость большой "явки" народа

сегодня, 10:17
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинским гражданам, которые выехали из Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, не стоит верить в заявления российских оккупантов, что уже ничего не угрожает их жизни и нужно как можно быстрее успеть возвратиться домой. Конечным сроком оккупанты называют 1 октября. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает правительственный портал, цитируя вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.

"Это ловушка": в правительстве рассказали, в какие призывы врага к украинцам нельзя верить

Ирина Верещук. Фото: Офис президента

Вице-премьер назвала призывы и угрозы оккупантов настоящей ловушкой. Россия сейчас заинтересована в том, чтобы было как можно больше местных жителей на территориях, которые ВСУ будут освобождать. Все дело в том, что российским пропагандистам нужен очередной фарс, показуха, чтобы показать картинку, как страдают от контрнаступления ВСУ местные жители, как российские военные помогают им эвакуироваться, но почему-то именно в Россию.

Ирина Верещук советует жителям вышеупомянутых областей не спешить возвращаться в свои дома, пока там идут боевые действия, а дождаться деоккупации, которая произойдёт совсем скоро.

Еще одна причина, почему враг заманивает людей обратно, это подготовка к так называемым фейковым "референдумам". Противнику нужна картинка массовости во время "волеизъявления". Россия понимает, что все планы рушатся, поэтому в ход идет обычный шантаж, запугивания, провокации. Людей запугивают, шантажируют тем, что конфискуют их имущество и недвижимость, которые остались на временно оккупированных территориях. Стоит помнить, что это провокация.

Читайте также на портале "Комментарии" — российских военных сносит, как цунами: Арестович рассказал о ситуации на Харьковском направлении.

Также издание "Комментарии" сообщало — ВСУ близки к созданию "котла" вокруг Изюма: в США раскрыли подробности.




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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-do-evakuiovanykh-iz-tot-zaklyky-okupantiv-povertatysia-nazad-tse-pastka
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