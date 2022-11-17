Это было сознательное нападение со стороны России и оно сработало – военный эксперт

Военный эксперт, эксперт Украинского военно-правового центра исследований Александр Мусиенко считает, что атака России на территории Польши была спланирована. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Onet.

Ракетный удар по Польше мог быть планом России. Фото: из открытых источников

После ракетного удара по Польше, власти страны некоторое время хранили молчание. Вечером, 15 ноября, МИД Польши опубликовал заявление в речь о российской ракете. К утру эта позиция польских властей изменилась, особенно после сообщений Байдена, который утверждал, что маловероятным является то, что это была российская ракета.

Такие заявления вызвали резонанс в Украине. Владимир Зеленский заявил, что это не были украинские ракеты и просил допустить украинских следователей к месту взрывов для расследования дела.

Эксперт Украинского военно-правового центра исследований Александр Мусиенко утверждает, что Россия все подстроила.

"Я убежден, что это было сознательное нападение со стороны России", — говорит военный эксперт.

Мусиенко считает, что военные РФ специально настроили ракету на падение у территории Польши.

"Поэтому их план был таков: либо эта ракета упадет прямо на границу, либо украинская ПВО ее собьет и упадет на территорию Польши, либо упадет украинская ракета", – говорит Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, Россия проверила таким образом ответ НАТО. И весь план России сработал. Ведь, несмотря на заявления политиков, что Украина ни в чем не виновата, именно ее ракеты нанесли удар по Польше.

Интересно, что это не первый раз ракеты попадает на территории другого государства. Ранее российский снаряд нанес удар по Молдове.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заявления об украинской ракете в Польше не исключают возможности российской провокации.

Также "Комментарии" писал о реакции президента Польши Анджея Дуды на ракетный удар по его стране.

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