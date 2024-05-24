Этих бойцов здесь точно не ждали: кого РФ бросила на взятие Волчанска

На прошлой неделе российское командование задействовало подразделения африканского корпуса вместе с регулярными российскими силами и подразделениями "Шторм-Z" во время их наступления на Волчанск на севере Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Британская разведка отмечает, африканский корпус минобороны России, созданный в декабре 2023 года, состоит из более чем 2000 регулярных солдат и офицеров, а также опытных наемников, многие из которых ранее служили в группировке "Вагнера".

По данным британской разведки, отряды африканского корпуса, скорее всего, ранее были развернуты в Сирии, Ливии, Буркина-Фасо и Нигере.

"Российское министерство обороны почти наверняка перебросило подразделения африканского корпуса к украинской границе в апреле 2024 года в рамках подготовки к этому наступлению. Весьма вероятно, что Россия усиливает свою войну против Украины за счет ресурсов, ранее направлявшихся в Африку", — отмечают в Минобороны Британии.

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Также издание "Комментарии" сообщало — наступление россиян на севере Харьковской области зашло в тупик и практически не получает развития. Спустя 11 дней с его начала оккупантам не удается захватывать новые территории. Такие новости сообщил военный аналитик немецкого таблоида "Bild" Юлиан Рёпке.



