Эстонский генерал об ужасной картине в Украине: не понимают серьезности ситуации

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Slava Kot
Бывший командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас считает, что Запад до сих пор не понимает серьезности войны. Военный указывает, что Украина получает от партнеров устаревшее оружие в малых количествах слишком поздно, тогда как Россия получила время, чтобы возобновить инициативу. По словам генерала, если Украина проиграет, это будет Третья мировая война. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Wprost.
Генерал Эстонии Рихо Террас. Фото из открытых источников
Эстонский военный критикует Соединенные Штаты, указывая, что Америка выделяет больше денег Украине чем Афганистану, однако "не поддерживает Украину всем сердцем". Рихо Террас объясняет, что в Афганистане была борьба с террористами, а в Украине настоящая война.
Генерал считает поведение американцев и некоторых других союзников Украины на Западе "несерьезным".
Серьезность конфликта Террас объясняет тем, что у него есть только два варианта разрешения "либо победит Украина, либо будет Третья мировая война".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный эксперт назвал единственную страну, которая может предоставить Украине военную помощь.
Также "Комментарии" писали о раскрывающем позиции россиян соратнике Путине. Этой подсказкой воспользовались ВСУ и нанесли удар.
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Ігор
сегодня, 13:25
Корумпована влада України ніколи не цінувала свій народ. Замість того щоб казати людям правду, підготувати їх до важкого, завжди брехали. То ніякої кризи нема, то на шашлики підемо. Коли наступає щось погане народ виявляється повністю не готовий його зустрічати. Ще й юдейська пропаганда Портникова Соловйова робить все щоб вимкнути мізки. Люди просто не здатні з розумом аналізувати дії влади і їх наслідки, не здатні ставити до влади розумних вимог. Зараз би владі підготувати людей до наслідків програшу у війні, надати їм можливість виїхати з країни, а ні бути російським інструментом нападу на інші країни і репресій один проти одного.