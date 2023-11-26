Эстонский генерал об ужасной картине в Украине: не понимают серьезности ситуации

Бывший командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас считает, что Запад до сих пор не понимает серьезности войны. Военный указывает, что Украина получает от партнеров устаревшее оружие в малых количествах слишком поздно, тогда как Россия получила время, чтобы возобновить инициативу. По словам генерала, если Украина проиграет, это будет Третья мировая война. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Wprost.



Генерал Эстонии Рихо Террас. Фото из открытых источников

Эстонский военный критикует Соединенные Штаты, указывая, что Америка выделяет больше денег Украине чем Афганистану, однако "не поддерживает Украину всем сердцем". Рихо Террас объясняет, что в Афганистане была борьба с террористами, а в Украине настоящая война.

"Если американцы не берут на себя полные обязательства, у Европы есть оправдание не делать этого. Это означает, что Украина получает устаревшее оружие, причем получает его с опозданием и в слишком малых количествах. Однако России дали достаточно времени, чтобы построить длинные глубокие линии обороны", – объясняет ситуацию Рихо Террас.

Генерал считает поведение американцев и некоторых других союзников Украины на Западе "несерьезным".

"Пока европейцы не понимают, насколько серьезным является текущий конфликт, политики не будут вынуждены прилагать реальные усилия, им не придется увеличивать расходы на оборону", — говорит Террас.

Серьезность конфликта Террас объясняет тем, что у него есть только два варианта разрешения "либо победит Украина, либо будет Третья мировая война".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный эксперт назвал единственную страну, которая может предоставить Украине военную помощь.

Также "Комментарии" писали о раскрывающем позиции россиян соратнике Путине. Этой подсказкой воспользовались ВСУ и нанесли удар.