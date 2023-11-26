logo

BTC/USD

37624.66

ETH/USD

2088.88

LTC/USD

70.86

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Эстонский генерал об ужасной картине в Украине: не понимают серьезности ситуации
commentss НОВОСТИ Все новости

Эстонский генерал об ужасной картине в Украине: не понимают серьезности ситуации

Генерал Эстонии Рихо Террас рассказал, что произойдет, если Украина проиграет в войне против России.

сегодня, 13:10
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Бывший командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас считает, что Запад до сих пор не понимает серьезности войны. Военный указывает, что Украина получает от партнеров устаревшее оружие в малых количествах слишком поздно, тогда как Россия получила время, чтобы возобновить инициативу. По словам генерала, если Украина проиграет, это будет Третья мировая война. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Wprost.

Эстонский генерал об ужасной картине в Украине: не понимают серьезности ситуации

Генерал Эстонии Рихо Террас. Фото из открытых источников

Эстонский военный критикует Соединенные Штаты, указывая, что Америка выделяет больше денег Украине чем Афганистану, однако "не поддерживает Украину всем сердцем". Рихо Террас объясняет, что в Афганистане была борьба с террористами, а в Украине настоящая война.


"Если американцы не берут на себя полные обязательства, у Европы есть оправдание не делать этого. Это означает, что Украина получает устаревшее оружие, причем получает его с опозданием и в слишком малых количествах. Однако России дали достаточно времени, чтобы построить длинные глубокие линии обороны", – объясняет ситуацию Рихо Террас.

Генерал считает поведение американцев и некоторых других союзников Украины на Западе "несерьезным".

"Пока европейцы не понимают, насколько серьезным является текущий конфликт, политики не будут вынуждены прилагать реальные усилия, им не придется увеличивать расходы на оборону", — говорит Террас.

Серьезность конфликта Террас объясняет тем, что у него есть только два варианта разрешения "либо победит Украина, либо будет Третья мировая война".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный эксперт назвал единственную страну, которая может предоставить Украине военную помощь.

Также "Комментарии" писали о раскрывающем позиции россиян соратнике Путине. Этой подсказкой воспользовались ВСУ и нанесли удар.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wprost.pl/swiat/11489677/estonski-general-ostrzega-albo-wygra-ukraina-albo-bedzie-iii-wojna-swiatowa.html
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:25

Корумпована влада України ніколи не цінувала свій народ. Замість того щоб казати людям правду, підготувати їх до важкого, завжди брехали. То ніякої кризи нема, то на шашлики підемо. Коли наступає щось погане народ виявляється повністю не готовий його зустрічати. Ще й юдейська пропаганда Портникова Соловйова робить все щоб вимкнути мізки. Люди просто не здатні з розумом аналізувати дії влади і їх наслідки, не здатні ставити до влади розумних вимог. Зараз би владі підготувати людей до наслідків програшу у війні, надати їм можливість виїхати з країни, а ні бути російським інструментом нападу на інші країни і репресій один проти одного.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!