Есть важное продвижение в глубину обороны врага до 2 км: в ВСУ назвали направление

Украинские защитники продолжают продвигаться на таврическом направлении. В частности, на Бердянском направлении украинские воины продвинулись в глубину обороны врага до 2 км. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления капитана Валерия Шершеня в Facebook.

ВСУ. Фото: Getty Images

"На таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций и продолжают продвигаться вперед. Так, на Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину врага до 2 км", — заявил Валерий Шершень.

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По его данным, Силы обороны закрепляются на занятых рубежах. Украинские защитники проводят аэроразведку местности, наносят врагу поражение артиллерией по выявленным целям противника. Не прекращается осуществляется контрбатарейная борьба, проводится разминирование.

В то же время противник не готов отступать без боя, оказывает "ожесточенное сопротивление", однако ВСУ не прекращают давление на определенные участки фронта.

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