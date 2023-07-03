В ВСУ рассказали о громком провале оккупантов на одном из направлений

На Угледарском направлении российские захватчики уже несколько раз предпринимали попытку массированного штурма украинских позиций, но все попытки заканчивались провалом для россиян. Не стала исключением и крайняя попытка страны агрессора продвинуться на этом направлении. После того, как ВСУ ответили мощным ударом, россияне не думают о том, чтобы вновь идти в атаку. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, у россиян остались недобитки, с которыми вряд ли можно достичь серьезного успеха.

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"Что касается атак, то враг не проводит никаких атак в нашем направлении, потому что, откровенно говоря, съел очень хорошо по зубам...", — отметил Сергей Череватый.

Он добавил, что врагам в их положении невыгодно сейчас "поднимать голову".

"...У них там остались недобитки 155 бригады, и сейчас там, наверное, сколотили, знаете, ...какую-то группировку со всех недобитков, которые были на этом направлении, — там 36 бригада и "рота-z". Но видели на канале "роты-z", что они записывают видео, что отказываются выполнять боевые поставленные задачи", — поинформировал Череватый.

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Также издание "Комментарии" сообщало – секретарь СНБО Украины Алексей Данилов спрогнозировал распад РФ на ряд республик. Это же пророчит лидер "Клуба рассерженных патриотов", террорист Игорь Стрелков-Гиркин, один из лидеров т.н. "русской весны" на Донбассе, участник захвата Славянска и Донецка. Как оцениваете данные заявления и перспективы распада РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



