Есть только один способ справиться с таким параноиком, как Путин

Ирландский профессор Брендан Симмс с кафедры истории международных отношений Кембриджского университета считает, что против Путина есть только один метод борьбы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Брендана Симмса для издания Przeglad Polityczny.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Автор нескольких книг о Гитлере, которого в последнее время сравнивают с Путиным, Брендан Симмс утверждает, что против действий Путина может быть только один способ борьбы, а именно установление четких границ.

"Есть лишь один способ справиться с таким параноиком, как Путин. Главное – твердая позиция и установление четких границ, которые невозможно переступить", – считает ирландский историк.

Симмс говорит, что Запад создал в сознании Путина страхи расширения НАТО и ЕС, что бросает вызов концепции русского мира. Ирландец считает главной ошибкой Запада, это не принятие Украины в НАТО в 2008 году, тогда Германия и Франция заблокировали вступление.

"Путин никогда бы не решился напасть на Украину. Не было бы аннексии Крыма. Не было бы войны на Донбассе", – говорит Брендан Симмс.

Профессор говорит, что Запад должен поддерживать Украину и давать гарантии для принятия в НАТО и ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Совет Безопасности Российской Федерации предоставил Путину анализ о возможном выходе из состава РФ нескольких республик. В первую очередь подразумевается Чечня, Башкортостан и Татарстан.

Также "Комментарии" писали о том, когда Украина будет готова предложить России мирные переговоры относительно завершения войны. Вероятно, это произойдет в феврале, когда ВСУ получат большее преимущество на поле боя для лучшей позиции в переговорах.

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