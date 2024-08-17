Есть продвижение в Курской области и новые пленные россияне: детали от Генштаба

Как передает портал "Комментарии", в Генеральном штабе ВСУ заявили о новом продвижении вперед в Курской области России. Российские военные очень часто сдаются в плен, потому как считают разумным остаться вживых, нежели положить свою жизнь за путинский режим.

Операция в Курской области. Фото: из открытых источников

"Продолжается операция в Курской области — наши воины успешно продвигаются вперед. Российские военнослужащие, выбирая жизнь, продолжают сдаваться в плен", — говорится в сводке.

Также сообщается, что на фронте в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 132 боевых столкновения.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Киев считает, что нужно использовать абсолютно все методы для того, чтобы посадить Москву за стол переговоров. И операция ВСУ в Курской области как раз из этой серии принуждения Кремля к переговорам. Такое заявление у себя в Telegram сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне "прорыва" границы РФ и операции ВСУ в Курской области президент-диктатор РФ Владимир Путин в очередной раз сделал заявление о переговорах с Украиной. Диктатор РФ цинично заявил, что якобы о переговорах не может быть и речи с людьми, которые, мол, "наносят удар по мирным жителям, гражданской инфраструктуре". Забыв о захвате ЗАЭС и собственных угрозах "ядеркой", он нагло обвинил Украину в "создании угрозы для объектов ядерной энергетики". Действительно ли теперь РФ может отказаться от каких-либо переговоров? Или это очередная игра на публику со стороны российского диктатора, чтобы в очередной раз поднять ставки? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – ВСУ хотели повторить "Курский прорыв" в еще одной области РФ: что пошло не так.



