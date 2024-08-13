Возможны ли переговоры с РФ после скандальных заявлений Путина: чего ожидать от Москвы

На фоне "прорыва" границы РФ и операции ВСУ в Курской области президент-диктатор РФ Владимир Путин в очередной раз сделал заявление о переговорах с Украиной. Диктатор РФ цинично заявил, что якобы о переговорах не может быть и речи с людьми, которые, мол, "наносят удар по мирным жителям, гражданской инфраструктуре". Забыв о захвате ЗАЭС и собственных угрозах "ядеркой", он нагло обвинил Украину в "создании угрозы для объектов ядерной энергетики". Действительно ли теперь РФ может отказаться от каких-либо переговоров? Или это очередная игра на публику со стороны российского диктатора, чтобы в очередной раз поднять ставки? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Россия может использовать два способа изменить повестку

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский отметил, на данном этапе никаких переговоров нет, поэтому отказаться от них РФ не может при всем желании.

"Что же касается различных консультаций с третьими странами и представителями международных организаций, то они как велись, так и будут вестись. В подтверждение этому может свидетельствовать тот факт, что уже после начала военной операции на курском направлении военно-политическое руководство РФ несколько раз пыталось связаться с Пентагоном, о чем сообщалось публично", – отметил Денис Гороховский.

Он уточнил, что не является военным экспертом, чтоб прогнозировать развитие событий на фронте, но как политолог может предположить, что в ближайшее время Россия может использовать два способа изменить повестку.

"Это или массовый удар по Украине, чтоб "сохранить лицо", при этом цели могут быть совершенно не военные, а именно "для картинки", например, правительственный квартал Киева. Или же, наоборот, РФ попробует создавать фейки про бесчинства украинской армии на подконтрольных ей территориях РФ против мирных жителей, чтоб надавить на наших иностранных партнеров, дабы те, в свою очередь, начали давить на Украину и требовать свернуть военную операцию на данном участке", – прокомментировал эксперт.

Пока в России будет возможность, она будет воевать

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко так прокомментировал ситуацию:

"Начать нужно с того, что как-то смешно слышать от Путина заявления о нарушении ядерной безопасности и нанесении ударов по гражданской инфраструктуре после того, что российские войска делали на украинской территории, начиная от того, что они рыли окопы возле Чернобыльской АЭС. Это свидетельство того, что россияне живут в какой-то совершенно параллельной реальности. Они не понимают, что на самом деле происходит. Они не готовы соглашаться на мир. Они не готовы к переговорам. Самая большая проблема состоит в том, что они не знают, что происходит на их же территории и в их стране. И они так оторваны от действительности, что не могут воспринимать адекватные решения. Соответственно, их решения и в дальнейшем будут неадекватными".

По его мнению, каждое решение Кремля приближает развал России и целом системы.

"Нам нужно приветствовать усилия украинской дипломатии, пытающейся продвигать формулу мира, устроить второй саммит мира, пригласив на него представителей России. Но в то же время нам нужно понимать одно – пока Россия способна воевать, она будет продолжать это делать. Очень правильно, что наши Вооруженные силы совершают военные действия там, где они могут их совершать и получают контроль над территориями. Надо в очередной раз поблагодарить наших западных партнеров за помощь, ведь без их поддержки нам было бы практически невозможно давать отпор агрессору", – подытожил эксперт.

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