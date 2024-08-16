В ОП предметно пояснили, какая связь между операцией ВСУ в Курской области и переговорами

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Кравцев Сергей
Официальный Киев считает, что нужно использовать абсолютно все методы для того, чтобы посадить Москву за стол переговоров. И операция ВСУ в Курской области как раз из этой серии принуждения Кремля к переговорам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Офис президента. Фото: из открытых источников
Он отметил, что кроме экономических и дипломатических средств, речь идет также о военном инструменте.
По мнению Подоляка, Украине надо наносить России значительные тактические поражения. В Курской области все уже видят, как военный инструмент объективно применяется, чтобы убедить РФ войти в справедливый переговорный процесс.
Вместе с тем, он добавил, что важным инструментом тоже является влияние на общественное мнение внутри РФ, которое начинает меняться, поскольку война пришла вглубь их территории.
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