В ОП предметно пояснили, какая связь между операцией ВСУ в Курской области и переговорами

Официальный Киев считает, что нужно использовать абсолютно все методы для того, чтобы посадить Москву за стол переговоров. И операция ВСУ в Курской области как раз из этой серии принуждения Кремля к переговорам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Офис президента. Фото: из открытых источников

"Украина не заинтересована в оккупации российских территорий. Это очевидно. Потому что Украина ведет исключительно оборонительную войну строго в рамках международного права... Но, если мы говорим о потенциальных переговорах — подчеркиваю, о потенциальных — нам придется посадить РФ за стол напротив. На своих условиях. Мы совершенно не планируем умолять: "Пожалуйста, садитесь договариваться". Зато есть проверенные практикой, эффективные средства принуждения", — написал спикер.

Он отметил, что кроме экономических и дипломатических средств, речь идет также о военном инструменте.

По мнению Подоляка, Украине надо наносить России значительные тактические поражения. В Курской области все уже видят, как военный инструмент объективно применяется, чтобы убедить РФ войти в справедливый переговорный процесс.

"Еще раз: войти в переговорный процесс, а не в традиционный для России пропагандистско-капитулятивный шантаж", — отметил Михаил Подоляк.

Вместе с тем, он добавил, что важным инструментом тоже является влияние на общественное мнение внутри РФ, которое начинает меняться, поскольку война пришла вглубь их территории.

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