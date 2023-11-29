Есть ли у Украины план на войну: в НАТО отреагировали на заявления о критике Залужного

В НАТО заявили, что разные заявления и предположения, что военное руководство ВСУ и Украина в целом не имеет плана на войну являются некорректны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления высокопоставленного чиновника НАТО, которые были озвучены на брифинге в Брюсселе.

В НАТО отреагировали на заявления об отсутствии плана на войну. Фото из открытых источников

Один из генералов НАТО на правах анонимности заявил, что ВСУ самостоятельно ведут и планируют войну в Украине. НАТО не навязывает украинским военным конкретные решения, а имеет главную свою задачу — это предоставлять необходимое вооружение для Украины. Представитель НАТО отрицает предположение украинских политиков, что у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нет плана на войну.

"То, как генерал Залужный описал ситуацию — точно. Но в то же время, когда президент Зеленский говорит, что продвижение не достаточно быстро — это тоже правда. Но в то же время, Залужный не утверждал, что у него нет плана. Потому что у него есть план!", – утверждает генерал НАТО.

По его словам, воплощение плана на войну является сложной задачей, даже с теми ресурсами и помощью, которую Украина получает от западных союзников и членов НАТО. Кроме того, он отметил успешные действия украинских сил на Черном море, что указывает на то, что Украина имеет план действий, который может преуспеть в войне против России.

Напомним, что народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала Валерия Залужного и требует отставки главнокомандующего ВСУ. Причиной таких заявлений Безуглой оказалось отсутствие плана войну на 2024 год у высшего военного руководства страны.

Также портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая высказала новые пункты с критикой к Залужному, указав, что за время войны в Украине не был наказан ни один генерал.