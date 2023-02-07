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Есть ли у Украины оружие, чтобы наносить удары по территории России: ответ Данилова

Данилов намекнул, что Украина уже может наносить удары по территории России

сегодня, 14:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Нет никаких сомнений в том, что спустя некоторое время у Украины появятся истребители F-16 американского производства. А пока Украина ждет истребители, на территории России уже могут возникнуть серьезные проблемы, потому как у Киева уже есть оружие, способное нанести удар по целям в стране-агрессоре. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалу "CNN" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Есть ли у Украины оружие, чтобы наносить удары по территории России: ответ Данилова

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Это только вопрос времени, когда мы получим F-16. Они обязательно придут. К сожалению, тем временем мы теряем наших людей, борясь за нашу независимость", – заявил Алексей Данилов.


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Секретарь СНБО по понятным причинам не стал раскрывать все подробности, но отметил, что при необходимости Украина может нанести серию ударов по территории России. 

"Что касается российской территории, то никто не запрещает нам уничтожать цели оружием, произведенным в Украине. Есть ли у нас такое оружие? Да есть", – отметил Данилов.

CNN напоминает, что западные страны запретили Украине наносить удары по территории России оружием, предоставленным Западом.

Во время войны на стратегических объектах в России постоянно происходят непонятные взрывы, но Украина никогда публично не признавала свою ответственность за эти удары.

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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-2-7-23-intl/index.html
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