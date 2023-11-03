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Есть ли продвижение ВСУ на левом берегу Херсонщины: в ISW дали ответ

Силы обороны удерживают позиции вблизи Крынок и Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российским захватчикам не удалось выбить украинские войска с того плацдарма, который они заняли на левом берегу Херсонщины несколько недель назад. Украинцы не только удерживают свои позиции, но и продолжают наступательные операции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Есть ли продвижение ВСУ на левом берегу Херсонщины: в ISW дали ответ

ВСУ. Фото из открытых источников

Американские эксперты отмечают, ВСУ атаковали вблизи Поймы и Песчановки (13 км к юго-востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и продвинулись возле Крынок. Об этом сообщают в отчете Института изучения войны со ссылкой на русских военкоров.


В то же время украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказал, что украинские войска удерживают позиции вблизи Крынок и Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов.

По его словам, группировка оккупационных войск на Херсонском направлении состоит из 8 бригад, 17 полков, 8 батальонов и 4 отрядов батальонного уровня, включая БАРС (Боевой резерв Российской Федерации) и подразделения "Шторм-З", а российские резервы на этом направлении включают 2 мотострелковых полка и 2 запасных мотострелковых батальона.

Читайте также на портале "Комментарии" — на начало ноября ситуация на фронтах российско-украинской войны остается сложной. В то время, как ВСУ продвигаются вперед на левом берегу Херсонской области, россияне, не считаясь с потерями, штурмуют наши позиции в районе Купянска и Авдеевки. По данным британской разведки, именно на этом направлении агрессор понес наибольшие потери за 2023 год. Однако попытки окружить город, являющийся мощным укрепрайоном, продолжаются. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" военную ситуацию на данный момент.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему усложнено продвижение ВСУ на фронте: в чем РФ теперь превосходит Украину.




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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-2-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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