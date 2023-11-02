Почему усложнено продвижение ВСУ на фронте: в чем РФ теперь превосходит Украину

Несмотря на то, что Россия активно атакует на Купянском и Авдеевском направлениях, ВСУ не прекращают попытки контратаковать. Но при этом есть ряд проблем, которые делают продвижение украинской армии весьма проблематичным и медленным. Какие выводы должно сделать украинское командование, прежде, чем планировать новые масштабные операции по освобождению наших территорий? В чем россияне уже начали превосходить украинские войска? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украина должна пересмотреть стратегию на следующий год

Директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что ВСУ не хватает боеприпасов, чтобы обеспечить темпы продвижения на фронтах.

Эксперт считает, Генштабу ВСУ необходимо проанализировать те события, которые происходили и продолжают происходить, чтобы повлиять на стратегию.

"Враг насытил линию оборону своими войсками, обеспечил улучшение фортификационных сооружений. Это (Ред. – нехватка боеприпасов) влияет на темпы продвижения ВСУ на юге, где в течение четырех месяцев Силы обороны пытаются расширить определенные плацдармы. Мы должны перейти к формированию новой стратегии, которая имеет учитывать меньшие темпы поступления боеприпасов. Нам нужно учитывать риски, связанные с тем, что враг может перейти к обороне по всем участкам фронта. А ведение боевых действий против находящегося в обороне противника связано с большими потерями", — высказался Згурец.

Россияне всё чаще атакуют БПЛА в комплексе с ракетами разных видов

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко в интервью нашему порталу заявил, что в прошлом году Украина имела некоторое преимущество в применении дронов. Но с того времени россияне существенно нарастили закупку и производство беспилотников. Речь о десятках тысяч. Особенно опасны для нас ZALA Lancet (БПЛА Ланцет), те же видоизмененные Shahed и другие. Активное применение россиянам беспилотников на фронте – это большая проблема для украинской армии.

"Нет сомнений, что атаки с применением дронов усилятся", – прогнозирует эксперт.

По словам Романенко, в выпуске ракет страна-агрессор вышла на уровень до начала широкомасштабной войны. Он отмечает, что санкции оказались как сито. Запчасти, электроника из компаний практически всех наших стран-союзников становятся комплектующими при производстве российских ракет.

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