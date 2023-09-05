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Есть ли перспективы для мира в Украине: Эрдоган озвучил свое мнение по итогам встречи с Путиным

Эрдоган мрачно оценивает перспективы мира на Украине после встречи с Путиным

сегодня, 14:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Турции Реджеп Эрдоган, который неоднократно пытался приставить себя как потенциального коммуникатора между Россией и Западом по вопросу прекращения войны в Украине, не видит перспектив наступления мира в Украине. По итогам встречи с российским диктатором Путиным президент Турции обреченно заявил, что никаких перспектив для достижения мира в Украине на горизонте не просматривается. Как передает портал "Комментарии", слова турецкого лидера цитирует турецкий новостной канал "TRT Haber".

Есть ли перспективы для мира в Украине: Эрдоган озвучил свое мнение по итогам встречи с Путиным

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"На горизонте также нет никаких обнадеживающих перспектив мира [между Россией и Украиной]", заявил Реджеп Эрдоган уже находясь в Турции после визита в Россию.


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Читайте также на портале "Комментарии" — сочинские переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным, прошедшие 4 сентября, завершились безрезультатно. РФ не намерена возвращаться к зерновому соглашению, продолжая выдвигать нелепые претензии всем и вся. При этом Эрдоган заявил, что Турция вместе с ООН подготовила новый пакет предложений по зерновому соглашению. И почему-то призвал Украину смягчить свои подходы к общим шагам с Россией. На что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже дал понять, что наша страна не пойдет на уступки в вопросе возобновления зернового соглашения, потакая шантажу Кремля. О чем говорят пост-переговорные заявления? Как ситуация вокруг блокирования морского экспорта из Украины может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – тупик переговоров Эрдогана с Путиным – что теперь будет с зерновым коридором.




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