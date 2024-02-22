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Если США не помогут. Зеленский напугал тем, что произойдет с Украиной

Президент Владимир Зеленский в комментарии Fox News напугал пессимистическим прогнозом того, что произойдет с Украиной, если она не получит помощи от США. По его словам, страна и дальше будет терять людей

сегодня, 17:42
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Владимир Зеленский, помощь от Соединенных Штатов имеет решающее значение в борьбе Украины с российским захватчиком. По его словам, он разочарован происходящими в Вашингтоне процессами, в частности, бюрократией и нехваткой оружия.

Если США не помогут. Зеленский напугал тем, что произойдет с Украиной

Владимир Зеленский

При этом, подчеркивает издание, Зеленский понимает, что поддержка Украины в Конгрессе снизилась. По его словам, некоторые конгрессмены вроде бы волнуются, есть ли смысл в поддержке Украины, если непонятно, когда может завершиться война.

Вместе с тем президент Украины считает, если страна получит помощь от США, то ВСУ смогут отбросить российских оккупантов со своих территорий. И после этого, обладая сильной позицией, можно начинать переговоры с агрессором.

При этом Зеленский добавил, что Украине сейчас нужно выжить, и найти параллельные шаги, которые помогут в этом. В то же время глава государства добавил, что без помощи страна и дальше будет терять своих защитников на фронте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, если Украина не получит помощь от США, или получит в меньшем размере, то вынуждена будет объявить дополнительную мобилизацию . Нехватку оружия будут компенсировать людьми, которых отправят на фронт.

Портал "Комментарии" также сообщал, что заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что Украина вынуждена будет делать очень сложный выбор по защите своих территорий, если она не получит помощь от США в размере 60 млрд дол. По словам Сабрины Сингх, если Сенат США не примет решение о выделении помощи Украине, то Пентагон не сможет предоставить Украине помощь, которая ей критически необходима. Как подчеркнула замглавы Минобороны, если помощи не будет, в Украине окажутся перед очень сложным выбором относительно своих территорий, ведь нужно будет думать над тем, какие территории она способна защитить, а какие нет.





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Источник: https://www.foxnews.com/world/zelenskyy-praises-heroic-soldiers-preview-bret-baiers-exclusive-fox-news-interview-no-plan-b
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