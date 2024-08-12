Если не удастся – пострадаем все мы: в чем опасность боев в Курской области

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Slava Kot
Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что военная операция украинских сил в Курской области имеет высокую вероятность успеха. Однако, по его словам, она также представляет большой риск для Украины.
Украинский военный. Фото из открытых источников
Иван Ступак в эфире телеканала "Еспресо" поделился своими мыслями о прорыве российской границы и боях в Курской области. По его словам, силы, участвующие в военной операции на территории России, частично ослабляют позиции ВСУ на линии фронта в Украине.
Военный эксперт также отмечает, что благодаря эффекту неожиданности Украина может получить рычаг влияния на мирные переговоры, чтобы заставить россиян отводить свои войска с украинских территорий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военная операция в Курской области может стать наиболее рискованным решением Зеленского в войне.
Также "Комментарии" писали, что благодаря боям в Курской области Украина меняет ход войны и стирает "красные линии" Кремля.
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