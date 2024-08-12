logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Если не удастся – пострадаем все мы: в чем опасность боев в Курской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Если не удастся – пострадаем все мы: в чем опасность боев в Курской области

Неожиданное наступление Украины на Курскую область может изменить ход войны. Однако ситуация с боями на территории России представляет риск для украинского фронта.

сегодня, 11:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что военная операция украинских сил в Курской области имеет высокую вероятность успеха. Однако, по его словам, она также представляет большой риск для Украины.

Если не удастся – пострадаем все мы: в чем опасность боев в Курской области

Украинский военный. Фото из открытых источников

Иван Ступак в эфире телеканала "Еспресо" поделился своими мыслями о прорыве российской границы и боях в Курской области. По его словам, силы, участвующие в военной операции на территории России, частично ослабляют позиции ВСУ на линии фронта в Украине.

"Риск высок, чрезвычайно высок, — велика вероятность успеха, да и велика вероятность поражения, — что таким образом мы, растянув свои силы, разрушаем фронт на востоке, на юге, в Харьковской области", — указывает Ступак.

Военный эксперт также отмечает, что благодаря эффекту неожиданности Украина может получить рычаг влияния на мирные переговоры, чтобы заставить россиян отводить свои войска с украинских территорий.

"Если все удастся, Зеленский будет чемпионом, если не удастся — пострадаем все мы. Но действительно сейчас пишется история, без преувеличения, без клише: если все удастся, работа сложится, как она была задумана. Уверен, что ближайшие 30 лет в каждой военной академии будут проходить этот курс и изучать: как страна, у которой нет ни своего флота, ни больших сухопутных ресурсов, ни своего ядерного оружия, нападает на страну, у которой самый большой арсенал ядерного вооружения в мире", – считает Ступак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военная операция в Курской области может стать наиболее рискованным решением Зеленского в войне.

Также "Комментарии" писали, что благодаря боям в Курской области Украина меняет ход войны и стирает "красные линии" Кремля.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости