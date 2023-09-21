Еще одна страна изучает возможность передачи Украине истребителей F-16: детали

Бельгия рассматривает возможность передачи Украине своих истребителей F-16. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "VRT" сделал премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

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"Мы обратились в Министерство обороны с просьбой проверить, полностью ли исчерпан срок эксплуатации наших самолетов", — отметил Де Кроо.

Он уточнил, что вопрос состоит в том, насколько эти самолеты еще могли бы стать полезными Украине, когда страна продолжает борьбу за свою независимость.

"Мы должны рассмотреть все варианты. Если они каким-то образом еще пригодны для использования, то мы обязательно должны это рассмотреть", — отметил премьер Бельгии.

Де Кроо также добавил, что украинские летчики могли бы использовать переданные самолеты не только для выполнения боевых задач, но и для тренировок.

"Может случиться, что Украина будет использовать бельгийские самолеты только для тренировок. Тогда требования будут другими", — пояснил премьер.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские летчики уже завершили ознакомительную подготовку на шведских истребителях Gripen. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Швеции Пол Йонсон. Об этом пишет "Sveriges Radio".

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине делают осторожные предположения, что украинские пилоты начнут выполнять боевые задачи на истребителях F-16 даже не весной, как предполагалось ранее, а уже этой зимой. Об этом пишет рейтинговое издание "The Wall Street Journal".

Ранее "Комментарии" писали – в ВСУ отреагировали на слухи о передаче Украине F-16 уже в феврале.



