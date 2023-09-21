Еще одна страна изучает возможность передачи Украине истребителей F-16: детали

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Кравцев Сергей
Бельгия рассматривает возможность передачи Украине своих истребителей F-16. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "VRT" сделал премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
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Он уточнил, что вопрос состоит в том, насколько эти самолеты еще могли бы стать полезными Украине, когда страна продолжает борьбу за свою независимость.
Де Кроо также добавил, что украинские летчики могли бы использовать переданные самолеты не только для выполнения боевых задач, но и для тренировок.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинские летчики уже завершили ознакомительную подготовку на шведских истребителях Gripen. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Швеции Пол Йонсон. Об этом пишет "Sveriges Radio".
Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине делают осторожные предположения, что украинские пилоты начнут выполнять боевые задачи на истребителях F-16 даже не весной, как предполагалось ранее, а уже этой зимой. Об этом пишет рейтинговое издание "The Wall Street Journal".
Ранее "Комментарии" писали – в ВСУ отреагировали на слухи о передаче Украине F-16 уже в феврале.
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