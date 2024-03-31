Еще одна страна готова в будущем отправить свои войска в Украину

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о введении войск НАТО в Украину для противостояния с Россией. По ее словам, такой вариант возможен в долгосрочной перспективе.



Глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Фото из открытых источников

Элина Валтонен указывает, что пока не время отправлять западные войска в Украину. Однако она согласилась с инициативой Эммануэля Макрона рассматривать возможность ввести войска НАТО в Украину в будущем.

"Сейчас не пора отправлять войска, и мы даже не хотим обсуждать это на этом этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать", — сказала Валтонен.

Глава МИД Финляндии подчеркнула, что президент Франции принял правильное решение, когда озвучил идею о возможности введения войск западных стран в Украину. По словам Валтонен, это заставило Россию во главе с Путиным думать о том, какие могут быть пределы поддержки и помощи Украины со стороны стран Запада.

В настоящее время по меньшей мере семь стран рассматривают отправку своих войск в Украину, в частности Франция, Канада, Польша, Финляндия и страны Балтии.

После полномасштабного вторжения России Финляндия и Швеция активизировали переговоры о вступлении в НАТО из-за опасности введения войск РФ на свои территории. Первой в альянс коллективной безопасности присоединилась Финляндия, а следующей стала Швеция в 2024 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Кулеба объяснил, для каких целей Макрон готов отправить западные войска в Украину.

Также "Комментарии" писали о заявлении Макрона, в котором он сообщил, что обратится к Путину с предложением временного перемирия.