Еще один "Аллигатор" отлетал свое: что произошло в Курской области

Российские военные пропагандисты утверждают, что 10 августа был сбит российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Местом происшествия враг предварительно называет Курскую область, куда якобы недавно зашли украинские силы. Как передает портал "Комментарии", по меньшей мере, три Telegram-канала россиян, которые считаются в кругу врага "топовыми", заявили о падении Ка-52.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор". Фото: из открытых источников

По предварительным данным, это произошло в Курской области. Пропагандисты утверждают, что якобы зашедшие на территорию страны-агрессора Силы обороны сбили "Аллигатора" прямым попаданием из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

Стоит отметить, Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летучим танком".

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Также издание "Комментарии" сообщало – на территории Брянской, Курской и Белгородской областей (РФ) был введен режим контртеррористической операции (КТО). Москва объясняет меры повышением "угрозы" со стороны Украины. Об этом говорится в сообщении российского Национального антитеррористического комитета (НАК) и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Ранее "Комментарии" писали – на Западе рассказали, сколько времени может уйти на возвращение РФ территорий Курской области.



