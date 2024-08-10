ВСУ открыли новую страницу в истории войн: сколько у россиян осталось самолетов Су-34

Украинские защитники продолжают убавлять авиапарк противника. Причем особенная "охота" идет на самолеты Су-34 и вертолеты. Сколько у россиян осталось самолетов Су-34? О чем говорит новая тактика наших воинов, начавших сбивать вражеские вертолеты дронами? Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов, чтобы разобраться в ситуации.

Самолет Су-34. Фото: из открытых источников

Важно также поражение Силами обороны российских складов с боеприпасами

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире общенационального телемарафона заявил, что у Украины есть три стратегических компонента на территории РФ, по которым Силы обороны регулярно наносят удары.

"Это нефтегазовый комплекс, средства ПВО и аэродромы. И мы постоянно это поражаем. С 20 июля мы перешли к серийным атакам российских аэродромов. Началось с Миллерово, затем Морозовск раз и второй, Курск, Белгород. Одновременно были нанесены удары по трем аэродромам стратегической авиации. – Оленья, Энгельс-2, Дягилево. Главная здесь не сама процедура поражения, а истощение всей системы – с точки зрения логистики, пилотов, технического персонала, всей суеты”, – объясняет Криволап.

Он также отметил, что важно также поражение Силами обороны российских складов с боеприпасами и обслуживающих локаций на аэродромах.

"Если смотреть, куда деваться этим российским самолетам Су-34, а это именно те бомбардировщики, которыми бомбят нашу линию боестолкновения, наши города. Основная задача — отогнать их подальше от наших границ. А дальше им деваться особо некуда", – добавил Криволап.

Он также рассказал, какое количество Су-34 находится на вооружении в России. Общее количество – за все время было произведено около 150-160 единиц самолетов. Более 30 – подтверждено поражение этих самолетов.

"По моему мнению, сейчас у россиян осталось около 80 этих самолетов. Другие повреждены, в ремонтах и т.д. Это очень серьезное поражение", — отметил эксперт.

Уникальные кадры сбивания вертолетов FPV-дронами СБУ уже облетели мир

Политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге отметил, что избиение двух российских вертолетов FPV-дронами на Курщине – это новая страница в истории войны.

Эксперт отмечает, что сбыт вертолетов произошел благодаря технологическим инновациям, которые применила СБУ.

"Речь идет о высоком уровне военного менеджмента. Для уничтожения российской техники Служба использует воздушные и морские дроны, которые являются собственными разработками. , и вижу, что в ведомстве Малыша это хорошо понимают", — подчеркивает Голобуцкий.

Отдельно эксперт останавливается на стоимости подведенной техники. По словам аналитика, стоимость сбитого российского вертолета – более 18 млн долларов. Это в тысячи раз больше стоимости сбившего его дрона.

"А я напомню, что бойцами Службы уже уничтожены более тысячи танков, а также БТРы, артиллерийские системы, радиолокационные установки и т.д. В общем, техника врага, подведенная подразделениями Службы, стоит миллиарды долларов", – прокомментировал эксперт.

По его словам, уникальные кадры сбивания вертолетов FPV-дронами СБУ уже облетели мир. А нам остается следить за событиями в Курщине и ждать новых успешных случаев демилитаризации врага на его территории.

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