ВСУ открыли новую страницу в истории войн: сколько у россиян осталось самолетов Су-34

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Кравцев Сергей
Украинские защитники продолжают убавлять авиапарк противника. Причем особенная "охота" идет на самолеты Су-34 и вертолеты. Сколько у россиян осталось самолетов Су-34? О чем говорит новая тактика наших воинов, начавших сбивать вражеские вертолеты дронами? Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов, чтобы разобраться в ситуации.
Самолет Су-34. Фото: из открытых источников
Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире общенационального телемарафона заявил, что у Украины есть три стратегических компонента на территории РФ, по которым Силы обороны регулярно наносят удары.
Он также отметил, что важно также поражение Силами обороны российских складов с боеприпасами и обслуживающих локаций на аэродромах.
Он также рассказал, какое количество Су-34 находится на вооружении в России. Общее количество – за все время было произведено около 150-160 единиц самолетов. Более 30 – подтверждено поражение этих самолетов.
Политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге отметил, что избиение двух российских вертолетов FPV-дронами на Курщине – это новая страница в истории войны.
Эксперт отмечает, что сбыт вертолетов произошел благодаря технологическим инновациям, которые применила СБУ.
Отдельно эксперт останавливается на стоимости подведенной техники. По словам аналитика, стоимость сбитого российского вертолета – более 18 млн долларов. Это в тысячи раз больше стоимости сбившего его дрона.
По его словам, уникальные кадры сбивания вертолетов FPV-дронами СБУ уже облетели мир. А нам остается следить за событиями в Курщине и ждать новых успешных случаев демилитаризации врага на его территории.
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