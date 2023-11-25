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Еще больше систем ПВО: Данилов заинтриговал заявлением

Секретарь СНБО рассказал, что партнеры помогут Украине сохранить свою инфраструктуру

сегодня, 10:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина в ближайшее время получит новые современные противовоздушные средства для защиты объектов инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "Украинского радио" сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Еще больше систем ПВО: Данилов заинтриговал заявлением

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"С учетом того, что мы сейчас перед зимним периодом, вопрос ПВО стоит в повестке дня. Президент и все люди, занимающиеся вопросами обеспечения нашей страны в военное время, работают с этим вопросом. В ближайшее время будут поставлены дополнительные противовоздушные средства поражения от ракет именно для того, чтобы мы, прежде всего, сохраняли нашу инфраструктуру", — заявил Данилов.


По его словам, речь идет об энергетических объектах, потому что в случае, когда будет снижение температуры, население должно получать электричество и быть в тепле.

"Если мы вспомним, какая ситуация была у нас на февраль 2022 года, то мы умоляли мир, и президент ежедневно обращался относительно того, чтобы нам закрыли небо. Сегодня же мы закрываем часть территории, однако, к сожалению, не вся территория еще закрыта. Мы делаем все необходимое, чтобы в ближайшее время максимальное количество нашей страны было защищено именно средствами ПВО", – рассказал секретарь СНБО.

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Источник: https://ukr.radio/news.html?newsID=102815
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