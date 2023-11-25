Еще больше систем ПВО: Данилов заинтриговал заявлением

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Кравцев Сергей
Украина в ближайшее время получит новые современные противовоздушные средства для защиты объектов инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "Украинского радио" сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
По его словам, речь идет об энергетических объектах, потому что в случае, когда будет снижение температуры, население должно получать электричество и быть в тепле.
Читайте также на портале "Комментарии" — Германия зимой развернет дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot в Украине в дополнение к IRIS-T. Такое заявление в интервью "Укринформу" сделал немецкий посол в Украине Мартин Егер.
Также издание "Комментарии" сообщало – россияне массированно атаковали дронами Киев: сколько воздушных целей удалось уничтожить.
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