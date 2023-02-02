Эрдоган высказался о поставках танков Украине

Поставки западными союзниками танков Украине не приблизят мир и не решат те проблемы, которые создает сегодня Россия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет издание "Hurriyet".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

При этом Эрдоган напомнил, что именно Турция выступила с гуманитарной миссией взяв в этом вопросе лидерство. Турция выступила посредником в зерновой инициативе, обмене пленными и поставках гуманитарной помощи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Относительно поставок танков Украине. Эрдоган считает, что это не совсем верное решение, потому как оно не поможет решить проблему войны в Украине. Поэтому Турция выступает против.

"Мы ожидаем поддержки мира в Европе и мире. Переговоры продолжаются. Есть ли случай, когда США и Германия не посылают танки решением? Я не могу сказать, что это элемент решения. Это рискованно и полезно для оружейных баронов", — заявил турецкий лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Институт изучения войны: Путин готовит условия для эскалации в северо-восточных районах Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские власти готовят реформы, которые сделают социально-правовую и политическую реальности более человечными, прозрачными и эффективными. Ожидаются кадровые решения относительно тех, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 31 января. О чём (о ком) может идти речь? Почему именно сейчас? Время ли сейчас (война) для таких шагов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



