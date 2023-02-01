У Зеленского готовят реформы и новые кадровые решения: почему именно сейчас – о чем это говорит

Украинские власти готовят реформы, которые сделают социально-правовую и политическую реальности более человечными, прозрачными и эффективными. Ожидаются кадровые решения относительно тех, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 31 января. О чём (о ком) может идти речь? Почему именно сейчас? Время ли сейчас (война) для таких шагов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Коррупция остается проблемой, угрожающей активной военной и финансовой помощи со стороны зарубежных партнеров

По мнению народного депутата Верховной Рады Украины IХ созыва Сергея Магеры, тот факт, что в военное время президент Украины планирует реформы – с одной стороны, очень хорошо. С другой – заставляет задуматься об эффективности таких планов. Ведь военное положение, по понятным причинам, не особо располагает к прозрачности и открытости.

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И мне думается, что это, скорее всего, стало ответом на негативные последствия коррупционных скандалов последних недель в Украине О них много говорят, эта история достаточно негативно сказывается на общественном мнении, причем, не только в Украине". "Еще осенью 2021 года президент назвал три реформы, которые, на его взгляд, удались в Украине: земельная, инфраструктурная, цифровизация. Сегодня те миллионы беженцев, которые выезжают из Украины в развитые западные страны, подтверждают, что наше государство, в сравнении с ними, в ряде случаев далеко продвинулось в смысле цифровизации. Действительно, эта реформа многое дала, – отмечает эксперт. – Основным же мотивом анонсирования новых реформ именно сейчас является саммит Украина-ЕС, который пройдет в Киеве 3 февраля

Коррупция, продолжает Сергей Магера, остается проблемой, угрожающей активной военной и финансовой помощи со стороны зарубежных партнеров. Помощи, которая сегодня жизненно необходима Украине.

"Мы сейчас живем в условиях, когда украинский ВВП упал катастрофически, основные отрасли загружены всего на 15-20% своих довоенных мощностей. И мнение, которое складывается у наших западных партнеров касательно Украины, коррупции в ней, имеет огромное значение, – подчеркивает нардеп. – В 2021-м Зеленский называл цифровизацию одним из основных механизмов разрыва личного общения между населением и чиновниками, что приведет к снижению уровня коррупции. Но пока не видно, чтобы это срабатывало. Флаг негатива поднят политическими оппонентами президента. И во время войны это приводит к тому, что глава государства уделяет в своем обращении внимание необходимости реформирования. Посмотрим, то будет стоять за этими словами. Задача очень сложная, если подходить к ней в буквальном смысле слова. Проведение реформ в военное время, в воюющей стране, в ожидании очередного мощного наступления со стороны РФ – довольно смелое заявления. Будем надеяться, что всё получится".

Война является как раз таки лучшим временем для реформ

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак выделяет два аспекта в обращении президента. Реформы и кадры.

"Традиционно считается, что во время войны, особенно такой масштабной, как сейчас, когда разрушается экономика, все силы Украины направлены на отражение российской агрессии, – не до реформ. И такое от нашей власти уже звучало. Мол, давайте мы сперва разберемся с "рашистами", а там уже… Но сейчас всё выглядит так, что наша зависимость от Запада – финансовая, военная, политическая (мы ведь понимаем, что без этой помощи нам не выстоять) – ставится в прямую зависимость от реформ в Украине. От выполнения обещаний, взятых на себя официальным Киевом", – поясняет эксперт.

И в последние полгода, продолжает он, у нас, действительно, существенно ускорились многие реформы, которые ранее стояли "на паузе", а кое-где имели место и откаты назад.

"Тот же недавний кейс с Конституционным Судом говорит сам за себя. Традиционно наша власть хотела пройти меж капельками, в том числе касательно соответствующео комплектования этичной Комиссии, которая будет определять доброчестность будущих судей. Мы не выполнили в полном объеме требования, которые обязались выполнить. Ранее такое проходило. Запад закрывал или прикрывал глаза. Но теперь – нет. От нас требуют детально, по пунктам выполнять то, что мы пообещали. И это дает надежду, что попытки украинской власти выкрутится, не сделать то, что следует, более не пройдут", – акцентирует Тарас Козак.

По его мнению, война является как раз таки лучшим временем для реформ. И, похоже, украинская власть под давлением Запада также с этим согласилась. И готова реально делать реформы, которые приближают наше вступление в ЕС. Которые нужны, прежде всего, нам самим.

Но этого не произошло. Была серия увольнений с высоких постов определенного количества человек. Однако далее система снова стала себя защищать. И всё забуксовало, – отмечает эксперт. – Разочарование тем, что обещания опять не выполняются, похоже, дошло до высших кабинетов. И Зеленский вынужден повторять, что будут перемены, новые увольнения и назначения. Пока, увы, это не выглядит как его добровольная позиция. Скорее – как вынужденная, под давлением Запада или нашего гражданского сообщества. На данный момент можно констатировать: те назначения, которые произошли, которые обговариваются, демонстрируют, что они проводятся не по профессиональному признаку, а по принципу "свой человек". Лояльность к руководству остается основным фактором назначения, а не способности кандидата решать те или иные вопросы. Надеемся увидеть позитивные перемены и в этом ракурсе". "Второй аспект – касательно кадров. Очень громко две недели назад президент заявил о серьезной кадровой чистке

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