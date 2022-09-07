Эрдоган сменил позицию: турецкий лидер озвучил новый прогноз по концу войны в Украине

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что есть все основания говорить о скором перемирии или даже устойчивом мире в Украине, говорил о том, что в Турции могут состояться переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина. Теперь же президент Турции заявил, что он не видит оснований для скорого конца войны в Украине. При этом в таком исходе ситуации и он обвинил не столько Путина за его агрессивную политику, а Запад, который продолжает поставлять в Украину много оружия. Как передает издание "Комментарии", свое мнение Эрдоган озвучил на совместной пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)

Реджеп Эрдоган заявил, что, по его мнению, Запад занимается сегодня тем, что провоцирует, как Украину, так и Россию, подталкивая сторону к больше агрессии по отношению друг к другу.

"На Западе заявляют о военной поддержке. Однако по факту, сколько есть на Западе залежавшегося оружия и металлолома, отправляют в Украину", — сказал он.

Президент Турции заявил, что Анкара заняла позицию сбалансированной политики в отношении Украины и России и так будет и в дальнейшем. Также Турция считает, что огонь в Украине должен быть прекращен как можно скорее. Однако нынешняя ситуация говорит о том, что война в Украине не скоро закончится, отметил турецкий президент.

Также издание "Комментарии" сообщало – это точно не годы: секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил свой прогноз войны в Украине.

Ранее "Комментарии" писали — пропаганда не сработала: в Генштабе рассказали, кто стоит за ударами по авиабазам в Крыму.

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