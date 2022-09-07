Пропаганда не сработала: в Генштабе рассказали, кто стоит за ударами по авиабазам в Крыму

Авиабазы в аннексированном Россией Крыму были атакованы украинскими защитниками. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на общую статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и первого замглавы оборонного комитета Рады Михаила Забродского для "Укринформа".

Авиация РФ. Фото: из открытых источников

Военачальники отметили, что в войне России против Украины очень большое значение имеет диспропорция в возможностях. У украинских военных есть возможность получить превосходство, если они смогут дальнобойным оружием выбивать у противника важное вооружение.

Залужный и Забродский подчеркнули, именно поэтому важную роль играет поддержка Украины западными союзниками, которые могут предоставить ВСУ дальнобойное вооружение и боеприпасы. При этом военные уточнили, что речь идет не только лишь о том, чтобы Украина получила некоторые образцы ракет MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗО Himars. При помощи Запада в ВСУ должны быть переоснащены артиллерия, ракетные войска, тактическая авиация и Военно-морские силы ВС Украины. Только при таком комплексном подходе есть вероятность, что украинская армия сможет получить преимущество в войне против агрессора.

Как пример удачной поддержки Запада Залужный и Забродский назвали удары по военным объектам РФ в Крыму. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам России, прежде всего – по аэродрому Саки. Это как раз и стало возможным благодаря системному подходу.

Также издание "Комментарии" сообщало – это точно не годы: Данилов озвучил свой прогноз войны в Украине.





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