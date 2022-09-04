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Елена Зеленская напомнила британцам, что пока те считают копейки, украинцы считают потери

Первая леди Украины призвала европейцев крепче поддерживать украинский народ и помочь отбиться от российской агрессии

сегодня, 14:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Первая леди Украины Елена Зеленская признала, что союзники и партнеры украинского государства вынужденно сталкиваются с новыми экономическим сложностями из-за войны в Украине. Но при этом Елена Зеленская призвала граждан Великобритании не забывать, что в Европе идет самая настоящая война и пока британцы "считают копейки", украинцы вынуждены "считать потери". Как передает портал "Комментарии", об этом Елена Зеленская заявила в интервью "BBC".

Елена Зеленская напомнила британцам, что пока те считают копейки, украинцы считают потери

Елена Зеленская. Фото: GETTY IMAGES

Первая леди Украины подчеркнула, что если би союзники Украины сильнее поддерживали украинский народ, то тем самым они бы сократили продолжительность кризиса, который чувствует вся Европа.

Для того, чтобы лучше понять нынешнюю ситуацию Елена Зеленская попросила британцев вспомнить об эпидемии Covid-19, которая до сих пор продолжается. Когда был пик этой эпидемии очень сильно пострадала Украина. Тогда был сильный удар по экономике. Теперь тоже цены стремительно пошли вверх, в Украине в тому числе. Но в Украине рост цен – не единственная проблема, Украина теряет ежедневно очень много людей.

"Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Но напомню, что во время эпидемии Covid-19, а она у нас еще есть, когда были скачки цен, пострадала и Украина... В Украине цены тоже растут. Но вдобавок гибнут наши люди. Поэтому, когда вы начинаете считать копейки на своем банковском счете или в кармане, мы делаем то же самое и считаем наши потери".   

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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-62766917?fbclid=IwAR0WqMhOIssQOPoX_Hb_MVzkx6gaP_K-88VH7GdESj6D1jTyTh2DXWps_qg
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