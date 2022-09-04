Елена Зеленская напомнила британцам, что пока те считают копейки, украинцы считают потери

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Кравцев Сергей
Первая леди Украины Елена Зеленская признала, что союзники и партнеры украинского государства вынужденно сталкиваются с новыми экономическим сложностями из-за войны в Украине. Но при этом Елена Зеленская призвала граждан Великобритании не забывать, что в Европе идет самая настоящая война и пока британцы "считают копейки", украинцы вынуждены "считать потери". Как передает портал "Комментарии", об этом Елена Зеленская заявила в интервью "BBC".
Елена Зеленская. Фото: GETTY IMAGES
Первая леди Украины подчеркнула, что если би союзники Украины сильнее поддерживали украинский народ, то тем самым они бы сократили продолжительность кризиса, который чувствует вся Европа.
Для того, чтобы лучше понять нынешнюю ситуацию Елена Зеленская попросила британцев вспомнить об эпидемии Covid-19, которая до сих пор продолжается. Когда был пик этой эпидемии очень сильно пострадала Украина. Тогда был сильный удар по экономике. Теперь тоже цены стремительно пошли вверх, в Украине в тому числе. Но в Украине рост цен – не единственная проблема, Украина теряет ежедневно очень много людей.
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