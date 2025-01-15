Экстренные отключения света: энергетики сделали новое заявление

Экстренные отключения света по Украине утром 15 января отменили. Их ввели на фоне массированной атаки России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отключение электроэнергии. Фото из открытых источников

В ДТЭК рассказали, что по состоянию на 9:00 в Днепропетровской и Донецкой областях отменены экстренные ограничения.

Также известно, что, по указанию "Укрэнерго", аварийные отключения также отменили в Кировоградской и Полтавской областях.

Стоит отметить, что экстренные ограничения были введены по Украине утром 15 января из-за ракетной атаки России. Отключения ввели не во всех регионах. Ограничения касались Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Кировоградской областей.

"Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения", — сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — по всей Украине утром 15 января была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия крылатыми ракетами попала в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах Львовской области, сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Максим Козицкий сообщил о двух волнах атак России в ночь на 15 января. Первая воздушная тревога началась с 01:35 по 02:48 из-за российского ударного дрона, уничтоженного благодаря ПВО. По словам Козицкого, обошлось без пострадавших и разрушений, однако начальник Львовской ОВА отметил опасность российских беспилотников.



