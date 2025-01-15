По Украине начали вводить экстренные отключения света: что известно

Как передает портал "Комментарии", в ряде регионов Украины начали вводить экстренные отключения света из-за ракетно-дроновой атаки РФ 15 января.

В Украине вводят ограничения электроснабжения. Фото: из открытых источников

На утро известно, что об экстренных отключениях света заявили в ДТЭК "Днепровские электросети" и "Кировоградоблэнерго".

Так в Днепропетровской области по приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии.

Как отметили энергетики, графики отключений при этом не действуют.

"Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", — обращаются энергетики к соотечественникам.

В Кировоградской области, начиная с 7:12, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введен в действие график аварийных отключений (ГАО).

"В случае одновременного введения в действие ГАВ и ГПВ время отключения по вашему графику может быть увеличено", — констатировали в "Кировоградоблэнерго".

Кроме того, по данным "Укрэнерго", аварийные отключения введены 15 января также в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской областях.

По информации ДТЭК, из-за массированной атаки врага "Укрэнерго" применяет превентивные меры ограничения и в Донецкой области.

"Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения", — сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Он призвал граждан находиться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.

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