По Украине начали вводить экстренные отключения света: что известно

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в ряде регионов Украины начали вводить экстренные отключения света из-за ракетно-дроновой атаки РФ 15 января.
В Украине вводят ограничения электроснабжения. Фото: из открытых источников
На утро известно, что об экстренных отключениях света заявили в ДТЭК "Днепровские электросети" и "Кировоградоблэнерго".
Так в Днепропетровской области по приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии.
Как отметили энергетики, графики отключений при этом не действуют.
В Кировоградской области, начиная с 7:12, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введен в действие график аварийных отключений (ГАО).
Кроме того, по данным "Укрэнерго", аварийные отключения введены 15 января также в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской областях.
По информации ДТЭК, из-за массированной атаки врага "Укрэнерго" применяет превентивные меры ограничения и в Донецкой области.
Он призвал граждан находиться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.
Читайте также на портале "Комментарии" — по всей Украине утром 15 января была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили Воздушные силы Украины.
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